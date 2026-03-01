Ingelheimer ballern Frust vom Feld

Langes Bein: Neuhausens Christopher Ludwig (rechts) kann hier knapp ein weiteres Tor des Ingelheimers Maximilian David Tzieply verhindern. Foto: Thomas Schmidt

Ingelheim. Riesenjubel bei den Landesliga-Fußballern der Spvgg. Ingelheim: Durch einen 5:0 (2:0)-Kantersieg gegen Schlusslicht TuS Neuhausen haben sich die Grün-Weißen ordentlich Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft. Das Polster auf den ersten potenziellen Abstiegsplatz ist auf fünf Zähler angewachsen.

Klar, dass Ingelheims Coach Eric Oehler hernach bester Dinge war. Der 42-Jährige sprach von einem „hochverdienten Sieg – wir hätten vielleicht sogar noch ein bis zwei Tore mehr schießen können“. Die Gäste seien stets bemüht gewesen. „Über 20 Minuten war Neuhausen ganz gut drin“, analysierte Oehler. „Dann haben wir unsere Anlaufverhalten umgestellt, sind mit zwei Spitzen angelaufen. Ab dem Moment haben die Außen gedoppelt und die Gäste hatten es brutal schwer.“ Die Ingelheimer schoben in der Kette durch, was den Kickern aus der Wormser Vorstadt nicht schmeckte. „Die Neuhausener konnten ihr Spiel gar nicht mehr aufziehen“, so Oehler. „Wir dagegen hatten recht hohe Ballgewinne.“

Schon nach dem 2:0 ist die Partie entschieden

Den Führungstreffer besorgte Goalgetter Francesco Teodonno bereits nach sechs Minuten. In Minute 26 schlug Shootingstar Maximilian Tzieply zu und stellte auf 2:0. Tzieply war es auch, der kurz nach dem Seitenwechsel das 3:0 besorgte (49.). Nach einer Roten Karte gegen Neuhausen nach einer Notbremse an Fabian Commes (51.) waren die Kräfteverhältnisse endgültig geklärt. Per Doppelschlag schraubte Noah Mukanya den Vorsprung auf 5:0 (67., 69.).

„Gelesen war die Messe eigentlich schon nach dem 2:0“, betonte Oehler. „Die Neuhausener haben sich wirklich nach Kräften bemüht, aber wir waren einfach besser.“ Ein Sonderlob heimste der zuletzt hochgelebte Tzieply ein, der im Sturm rechts spielte. Der 18-Jährige fabrizierte nicht nur einen Doppelpack, sondern bereitete auch noch einen Treffer vor. Und das, obwohl er nur 67 Minuten auf dem Feld stand. „Das freut uns alle sehr“, stellte Eric Oehler klar. „Maxi ist einfach ein geiler Zocker.“ Auch wenn er noch problemlos bei den A-Junioren spielen könnte, sind die Ingelheimer heilfroh, so ein Toptalent in ihren Reihen zu haben. Oehler: „Maxi ist eine Bereicherung für eine aktive Mannschaft.“

Spvgg. Ingelheim: Haas; Schlör (58. Kurth), Zimmer (29. Auletta), Commes, Schmitt, Zey (58. Mukanya), Stavridis, Schmidt (76. Degenhardt), Trost, Tzieply (67. Becker), Teodonno.





