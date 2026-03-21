Ingelheimer auf dem Schleudersitz

Luca Kurth steigt beim Landesliga-Spiel gegen den SVW Mainz zum Kopfball. Treffen die Mannschaften in derselben Spielklasse auch in der kommenden Saison aufeinander? – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ingelheim. Wenn am Saisonende vier Mannschaften aus der Landesliga Ost absteigen müssten, wären Stand jetzt auch die Fußballer der Spvgg. Ingelheim dabei. Aber noch sind neun Spieltage zu spielen. Am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten FSV Offenbach sind die Ingelheimer indes Außenseiter.

Die Südpfälzer mischen munter im Aufstiegsrennen mit. Offenbach gewann zuletzt unter anderem in Weisenau 5:2 und gegen Primus Büchelberg 1:0. Macht das der Spielvereinigung Angst oder flößt ihr das nur Respekt ein? „Klar ist Offenbach gut im Flow, torgefährlich und generell eine schwer bespielbare Mannschaft“, kommentiert Ingelheims Trainer Eric Oehler. „Aber wer vor einem Fußballspiel Angst hat, sollte sich zwingend eine neue Sportart suchen.“

Kann man so sehen. Und Fakt ist auch, dass Offenbach in der Heimtabelle nur Mittelmaß darstellt. Ist da etwas zu holen? „Wir nehmen uns ja bei Niederlagen immer selbst aus dem Spiel“, antwortet der 42-Jährige. „Durch eine fahrige Defensivaktion, eine verrückte Idee im Spielaufbau oder durch andere individuelle Sachen. In den vergangenen Spielen waren nur 45 Minuten in Grünstadt, bei denen ich sagen musste: Hut ab, da hat uns der Gegner sauber hergespielt.“

In der Breite drückt der Schuh bei den Ingelheimern

Aber hat ihn seine Elf zuletzt etwas enttäuscht oder ist mit dem vorhandenen Spielermaterial einfach nicht mehr drin als Kampf gegen den Abstieg bis zum letzten Spieltag? „Ich finde das Wort Material immer schwierig. Die Jungs sagen ja nicht: Mit dem Trainermaterial wird´s eng. Letztlich sind alle nur Menschen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass uns die Breite fehlt - Jungs eine Pause zu gönnen, die mal eine Blockade haben.“ An der Performance seiner Führungsspieler hat Oehler „überhaupt nichts auszusetzen. Gerade in der Kabine stimmt es auch bei Niederlagen – auch ein Verdienst der Führungsspieler.“ Tom Zimmer, Luca Kurth und Jakob Michel sind am Sonntag privat verhindert.