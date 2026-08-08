Ingelheim will Stadionfest vergolden, Winterbach mit brutalem Auftakt

Region. Der TuS Hackenheim will in der Landesliga West den Auswärts-Dreier vom Startwochenende am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) zuhause gegen den SV Nanz-Dietschweiler bestätigen. Für den SV Winterbach und die SG Weinsheim stehen dagegen nach den Niederlagen zum Auftakt schwere Auswärtsspiele an. Die Spielvereinigung Ingelheim steht in der Ost-Staffel vor einer ähnlich hohen Hürde, begrüßt ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) am Blumengarten die zweite Mannschaft von Wormatia Worms.
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Ingelheims Coach Ali Kayhan Cakici will gegenüber dem 1:3 am vergangenen Sonntag beim SV Gimbsheim gar nicht viel umstellen. Das soll aber nicht heißen, dass er nicht doch kleine Änderung vornehmen wird. „Ich habe mir einen Überblick verschafft und werde natürlich noch das ein oder andere ausprobieren“, sagt er. Dabei komme es auch darauf an, die Jungs unter Berücksichtigung der Tabelle gegen große Gegner zu sehen. Insgesamt ist er aber sehr positiv gestimmt, da immer mehr Akteure aus dem Urlaub zurück sind. Dass diese Saison nicht einfach wird, ist dem 59-Jährigen klar. „Wir haben eine so junge Truppe. Da passieren einfach Fehler.“ Allein, die Entwicklung bei den Grün-Weißen mit der Arbeit in der Jugend und mit der eigenen zweiten Mannschaft sieht er komplett positiv. „Für uns ist das jetzt ein Entwicklungsjahr. Das ist ein Weg, den du vielleicht auch mit Magenschmerzen gehen musst.“
Am Sonntag werde sich die Mannschaft zum Stadionfest bereits um 9.30 Uhr treffen, erklärt der Trainer. Am liebsten wäre ihm natürlich, „wenn sie sich dann mit einem Dreier belohnen würden.“ Die Erwartungen will er aber nicht zu hoch schrauben. Erst recht nicht mit Blick auf den klaren 6:0-Erfolg der Wormatia am ersten Spieltag gegen Aufsteiger Barbaros Mainz. Das Wort „Enttäuschung“ komme deshalb nicht in Betracht. Cakici geht es um Erfahrungen.
Der TuS Hackenheims und sein Gegner aus der Westpfalz sind perfekt aus den Startblöcken gekommen. Für beide steht ein 5:2-Sieg zu Buche, wobei derjenige der Elf von Tim Hulsey bei Verbandsliga-Absteiger TuS Steinbach den Tick höher zu bewerten ist als der des SV zuhause gegen die TSG Trippstadt. Hulsey erwartet, dass sein Team ein Plus an Ballbesitz haben wird, fordert gleichzeitig ein frühes Gegenpressing. „Dann werden wir sehen, wie sie bei Fehlpässen reagieren“, sagt er und ist überzeugt, dass sich die Ahnung aus der Vorbereitung, wonach seine Mannschaft eine gute Saison spielen könnte, zuhause am Felseneck manifestiert.
Der Kader ist gegenüber der Vorwoche etwas breiter geworden, Henrik Sperling etwa ist zurückgekehrt. Hulsey hat eine klare Vorstellung. „Sechs Punkte wären toll.“ Umso mehr, weil die Bilanz in den unmittelbbar folgenden beiden weiteren Heimspielen ausgebaut werden könnte.
Vor einer riesigen Aufgabe stehen Torben Scherer und der SV Winterbach. Das eigene 0:7 gegen den SV Rodenbach ist aufgearbeitet, am Sonntag (Anpfiff 15.15 Uhr) steht die Reise zum SV Hermersberg an, seines Zeichens Dritter der Vorsaison und mit einem 4:0 bei Verbandsliga-Absteiger SV Morlautern in die Runde gestartet. „Das Auftaktprogramm ist richtig hart“, sagt Scherer, der sehen will, dass sich sein Team unabhängig vom Ergebnis anders präsentiert. Die Reaktionen im Dienstagstraining jedenfalls geben Anlass zur Hoffnung. Überbewerten will der 36-Jährige den ersten Spieltag ohnehin nicht. „Da waren viele Mannschaften noch nicht komplett, so dass es eben einige kuriose Ergebnisse gab.“
Die Winterbacher jedenfalls freuen sich gleich über vier Rückkehrer: Sebastian Fett, Jonas Götz, Immanuel Blaum und Marius Reidel sind wieder dabei, auch Henry Schneberger könnte schon bald wieder eine Alternative sein. Scherer ist froh, dadurch wesentlich mehr Varianten zu haben als noch vor Wochenfrist, wo sich sein Team fast von selbst aufstellte.
Aufsteiger SG Weinsheim hat das 0:1 gegen den TuS Bedesbach-Patersbach weggesteckt. Spielertrainer Luca Redschlag ist nach der Aufarbeitung klar, dass seine Mannschaft beim ebenfalls mit einer Niederlage gestarteten SC Hauenstein am Sonntag (15 Uhr) in der Abteilung Attacke ein anderes Gesicht zeigen muss. Der Auftrag lautet deshalb: „Wir müssen defensiv stabil bleiben und offensiv versuchen, unser erstes Tor der Saison zu schießen.“ Entwarnung gibt es auf der Torwartposition. Hier hatte es zum Auftakt der reaktivierte Andreas Endres zwar gut gemacht, nun aber kehrt mit Martin Prencipe-Steeg der Stammkeeper der Vorjahre zurück.