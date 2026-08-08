Ingelheim will Stadionfest vergolden, Winterbach mit brutalem Auftakt

Der TuS Hackenheims und sein Gegner aus der Westpfalz sind perfekt aus den Startblöcken gekommen. Für beide steht ein 5:2-Sieg zu Buche, wobei derjenige der Elf von Tim Hulsey bei Verbandsliga-Absteiger TuS Steinbach den Tick höher zu bewerten ist als der des SV zuhause gegen die TSG Trippstadt. Hulsey erwartet, dass sein Team ein Plus an Ballbesitz haben wird, fordert gleichzeitig ein frühes Gegenpressing. „Dann werden wir sehen, wie sie bei Fehlpässen reagieren“, sagt er und ist überzeugt, dass sich die Ahnung aus der Vorbereitung, wonach seine Mannschaft eine gute Saison spielen könnte, zuhause am Felseneck manifestiert.

Der Kader ist gegenüber der Vorwoche etwas breiter geworden, Henrik Sperling etwa ist zurückgekehrt. Hulsey hat eine klare Vorstellung. „Sechs Punkte wären toll.“ Umso mehr, weil die Bilanz in den unmittelbbar folgenden beiden weiteren Heimspielen ausgebaut werden könnte.