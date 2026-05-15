Ingelheim vor kniffliger Aufgabe Der Landesligist hat beim Drittletzten TuS Knittelsheim die nächste Chance auf den Klassenerhalt +++ Kampfstarker Gegner von Michael Heinze · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die Landesliga-Fußballer hoffen beim TuS Knittelsheim auf die Treffsicherheit von Stürmer Fabian Commes, der in dieser Szene das 1:0 gegen Wormatia II schießt. Archivfoto: Thomas Schmidt

Ingelheim/Bingen. Vorletzter Spieltag in der Landesliga Ost. Und die Fußballer der Spvgg. Ingelheim sind noch immer nicht gerettet. Aber am Sonntag um 15 Uhr beim Drittletzten TuS Knittelsheim bietet sich der Elf vom Blumengarten die nächste Chance, den Klassenverbleib klarzumachen – wenn Rivale Phönix Schifferstadt zeitgleich gegen Billigheim-Ingelheim verliert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Knittelsheim hat keine gute Karten mehr. „Ich kann aber bei den ganzen Eventualitäten um Platzierungsspiele nie so richtig abschätzen, welcher Platz jetzt wofür reicht“, konstatiert Ingelheims Coach Eric Oehler und schmunzelt leise. „Glaube, das hängt auch von der Mondphase ab…“ Ein dankbarer Gegner sei der TuS ganz sicher nicht. „Jeder, der mal das Vergnügen hatte, dort zu spielen, wird das bestätigen. Hochemotionale Zuschauer, eine absolute Kämpfertruppe – da ist es nie dankbar.“

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TuS Knittelsheim Knittelsheim SpVgg Ingelheim Ingelheim 15:00 PUSH