Ingelheim vor dem nächstem Sechs-Punkte-Spiel

Ingelheim. Die Enttäuschung über die Pleite bei Phönix Schifferstadt ist noch nicht abgeklungen, da widmen sich die abstiegsgefährdeten Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim schon der nächsten Herausforderung. Sonntag (15 Uhr) empfangen die Grün-Weißen am Blumengarten den tief gefallenen Ex-Oberligisten TSG Pfeddersheim zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Woche für Woche zu jammern, dass wir so viele Ausfälle verkraften müssen, hilft nicht weiter“, stellt Cheftrainer Johannes Schön klar. „Uns war bewusst, dass wir jetzt in der Crunchtime voll da sein müssen. Das gilt natürlich auch für das Spiel gegen die Pfeddersheimer.“ Die haben nach dem Absturz von der Oberliga in die Landesliga in den bisherigen elf Partien nur sieben Zähler geschnappt – fünf weniger als Ingelheim, deren Zwischenbilanz auch nicht berauscht. Ein Grund ist die Auswärtsschwäche der TSG (vier Niederlagen, ein Remis).