Ingelheim vor dem nächstem Sechs-Punkte-Spiel

Ingelheim. Die Enttäuschung über die Pleite bei Phönix Schifferstadt ist noch nicht abgeklungen, da widmen sich die abstiegsgefährdeten Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim schon der nächsten Herausforderung. Sonntag (15 Uhr) empfangen die Grün-Weißen am Blumengarten den tief gefallenen Ex-Oberligisten TSG Pfeddersheim zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Woche für Woche zu jammern, dass wir so viele Ausfälle verkraften müssen, hilft nicht weiter“, stellt Cheftrainer Johannes Schön klar. „Uns war bewusst, dass wir jetzt in der Crunchtime voll da sein müssen. Das gilt natürlich auch für das Spiel gegen die Pfeddersheimer.“ Die haben nach dem Absturz von der Oberliga in die Landesliga in den bisherigen elf Partien nur sieben Zähler geschnappt – fünf weniger als Ingelheim, deren Zwischenbilanz auch nicht berauscht. Ein Grund ist die Auswärtsschwäche der TSG (vier Niederlagen, ein Remis).
„Wir müssen trotz dünner Personaldecke wieder das Maximum auf den Platz bringen“, fordert Schön. „Weil wir uns bisher nicht ausreichend genug nach hinten absetzen konnten, müssen wir weiterhin zwingend unsere Punkte holen.“ Neben all den Langzeitverletzten fallen bei der Spielvereinigung auch die Urlauber Jonathan Trost und Thiemo Stavridis aus. Tom Zimmer und Francesco Teodonno sind weiter nicht voll einsatzfähig. Fabian Steinmetz befindet sich nach Muskelfaserriss plus Krankheit im Aufbautraining, genauso wie Nico Kocikowski. Noah Mukanya erlitt gegen Schifferstadt einen Schaden an Meniskus und Kreuzband, fällt mehrere Monate aus.