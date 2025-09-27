Ingelheim vor Bewährungsprobe und Bingen vor Wiedergutmachung?

Unmöglich ist eine Überraschung zum Rotweinfest nicht. „In Topbesetzung sind wir in der Lage, jeden Gegner der Liga zu schlagen“, ist Schön überzeugt. „In solchen Spielen hat der Mannschaftsgeist die höchste Priorität. Wenn wir da zusammen ackern, gut verteidigen und mental zusammenstehen, ist es das Ziel, das Spiel mindestens eng zu halten, die eine oder andere Chance zu kreieren – und dann zu schauen, das Momentum auf unsere Seite zu bekommen. Es wird schwer, aber wir werden es mindestens versuchen.“

