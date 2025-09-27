 2025-09-26T13:47:28.965Z

Spielvorbericht
Patrick Wagner ist auf und davon: Gegen die SVW Mainz sahen die Ingelheimer (grüne Trikots) kein Land.
Patrick Wagner ist auf und davon: Gegen die SVW Mainz sahen die Ingelheimer (grüne Trikots) kein Land. – Foto: Michael Wolff

Ingelheim vor Bewährungsprobe und Bingen vor Wiedergutmachung?

Die Spvgg. Ingelheim muss auch gegen Landesliga-Primus SV Büchelberg weiterhin auf Spieler verzichten +++ Trainer Johannes Schön hofft auf Rückkehrer ab Ende der Hinrunde +++ Hassia Bingen vor ganz anderem Spiel als bei der Reibe in der Vorwoche

Ingelheim/Bingen. Mit dem nächsten dicken Brocken bekommen es die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim am Samstag (16 Uhr) zu tun. Gegen Primus SV Büchelberg sind die Erfolgsaussichten eher mau. Das hat Hassia Bingen hingegen erst hinter sich und sieht im kommenden Spiel mehr Augenhöhe.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

„Wir werden realistisch sein müssen“, kommentiert Ingelheim-Coach Johannes Schön. „Büchelberg ist stark besetzt. Wir haben gegen Weisenau schon gesehen, dass es mit so vielen Ausfällen schwer ist, dagegenzuhalten. Unser Ziel ist aktuell, uns zu rüsten und wieder weitgehend alle Mann zurück an Bord zu bekommen. Dann kommen viele Spiele, in denen wir Punkte mitnehmen wollen. Dann müssen wir da sein.“

Unmöglich ist eine Überraschung zum Rotweinfest nicht. „In Topbesetzung sind wir in der Lage, jeden Gegner der Liga zu schlagen“, ist Schön überzeugt. „In solchen Spielen hat der Mannschaftsgeist die höchste Priorität. Wenn wir da zusammen ackern, gut verteidigen und mental zusammenstehen, ist es das Ziel, das Spiel mindestens eng zu halten, die eine oder andere Chance zu kreieren – und dann zu schauen, das Momentum auf unsere Seite zu bekommen. Es wird schwer, aber wir werden es mindestens versuchen.“

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg Ingelheim
SpVgg IngelheimIngelheim
SV 1950 Büchelberg
SV 1950 BüchelbergBüchelberg
16:00

Auf die Frage, ob er mehr Leidenschaft von seinen Jungs sehen will als zuletzt, antwortet der 39-Jährige: „Man muss immer realistisch einschätzen, welche Spielertypen auf dem Platz stehen. Wir hatten in Weisenau sehr viele junge Spieler dabei, die viel lernen und Verantwortung übernehmen mussten. Das machen sie bereits teilweise sehr gut. Aber natürlich geht da mit der Zeit noch mehr. Auch die Anwesenheit der Führungsspieler ist da ein wesentlicher Faktor. Daran arbeiten wir mit Hochdruck – dass wir für die Crunchtime der Hinrunde wieder die beste Elf auf den Platz bringen können.“

Jonathan Trost kann wieder mitmischen. Dafür fehlt Thiemo Stavridis rotgesperrt. Keeper Fabian Brunner fehlt beruflich bedingt. Ob Fabian Haas nach seinem Fingerbruch wieder mittun kann? Fraglich.

Hassia strebt Wiedergutmachung an

In der Bezirksliga muss Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) bei der TuS Marienborn II ran. „Klar drückt das 2:8 gegen Barbaros etwas die Stimmung“, gibt Hassia-Coach Steffen Reischmann zu. „Aber man muss auch sehen, dass wir es 60 Minuten gut gemacht haben – und Barbaros für uns aktuell eine Nummer zu groß ist. In Marienborn treffen wir auf eine junge Truppe wie wir, das wird ein ganz anderes Spiel auf Augenhöhe.“

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
15:00

Michael Heinze Autor