Ingelheim vor Ausflug zum Aufsteiger

Ingelheim/Bingen. Nach dem Aus in der 3. Verbandspokalrunde gegen Gimbsheim wollen die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim Sonntag (16 Uhr) bei Aufsteiger FC Speyer in die Erfolgsspur zurückfinden.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Das 1:2 gegen Gimbsheim war ein gutes Spiel“, rekapituliert Ingelheims Coach Johannes Schön. „Viel Action für die Zuschauer und mit allem drin, was ein Pokalspiel ausmacht. Wir haben aber auch den ein oder anderen Spieler nicht die volle Zeit spielen lassen, die Spielzeiten der körperlichen Verfassung der Jungs angepasst. Somit sollte für Sonntag dadurch kein Nachteil entstehen. Und wir konnten wieder einiges an Erkenntnissen mitnehmen. Daher ist alles gut so wie es ist für den Moment.“
Speyer bekam zum Ligastart 2:5 auf den Deckel, ist im Pokal nach dem jüngsten 4:1 gegen Ligarivale Knittelsheim noch im Rennen. „In dieser Phase der Saison ist es noch nicht möglich, einen Favoriten auszumachen“, urteilt Schön. „Wir haben jetzt zwei ordentliche bis gute Spiele gegen einen direkten Konkurrenten gemacht. Um zu wissen, wo wir tatsächlich stehen, können wir in drei, vier Wochen nochmal sprechen. Jetzt gilt es, den ersten guten Eindruck zu bestätigen und unsere Strukturen zu stabilisieren. Wenn wir das hinbekommen, werden wir in Speyer natürlich auch unbedingt Punkte mitnehmen wollen.“
Zum Thema Steigerungspotenzial: „Wir haben in der Physis nachzulegen, dass wir über längere Strecken konzentriert unser Spiel durchbekommen. Ansonsten gilt es die, Automatismen mit und gegen den Ball auszubauen und mehr Selbstverständnis in die Abläufe zu bekommen. Da sind wir auf einem guten Weg.“
Zum medizinischen Bulletin: Fabian Steinmetz fällt weiter aus, Jannik Schmidt hat sich eine Leistenzerrung zugezogen, Fabian Haas den Finger gebrochen, musste operiert werden, fällt sechs Wochen aus. Und Max Degenhardt ist im Urlaub.