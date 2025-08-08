Noah Joseph Mukanya (am Ball) und seine Ingelheimer wollen gerne den zweiten Pflichtspielsieg der Saison in der Fremde, sowie hier in der zweiten Pokalrunde in Finthen, einfahren. – Foto: Michael Fink

Ingelheim vor Ausflug zum Aufsteiger Coach der Spielvereinigung, Johannes Schön, sieht für das Spiel in Speyer Steigerungspotenzial

Ingelheim/Bingen. Nach dem Aus in der 3. Verbandspokalrunde gegen Gimbsheim wollen die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim Sonntag (16 Uhr) bei Aufsteiger FC Speyer in die Erfolgsspur zurückfinden.

„Das 1:2 gegen Gimbsheim war ein gutes Spiel", rekapituliert Ingelheims Coach Johannes Schön. „Viel Action für die Zuschauer und mit allem drin, was ein Pokalspiel ausmacht. Wir haben aber auch den ein oder anderen Spieler nicht die volle Zeit spielen lassen, die Spielzeiten der körperlichen Verfassung der Jungs angepasst. Somit sollte für Sonntag dadurch kein Nachteil entstehen. Und wir konnten wieder einiges an Erkenntnissen mitnehmen. Daher ist alles gut so wie es ist für den Moment."

Schön: „Wir wissen erst in 3 bis 4 Wochen, wo wir tatsächlich stehen" Speyer bekam zum Ligastart 2:5 auf den Deckel, ist im Pokal nach dem jüngsten 4:1 gegen Ligarivale Knittelsheim noch im Rennen. „In dieser Phase der Saison ist es noch nicht möglich, einen Favoriten auszumachen“, urteilt Schön. „Wir haben jetzt zwei ordentliche bis gute Spiele gegen einen direkten Konkurrenten gemacht. Um zu wissen, wo wir tatsächlich stehen, können wir in drei, vier Wochen nochmal sprechen. Jetzt gilt es, den ersten guten Eindruck zu bestätigen und unsere Strukturen zu stabilisieren. Wenn wir das hinbekommen, werden wir in Speyer natürlich auch unbedingt Punkte mitnehmen wollen.“