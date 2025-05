Ingelheim verliert trotz starker erster Halbzeit

Billigheim Nichts zu holen gab es für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim am vorletzten Spieltag beim TSV Billigheim-Ingenheim. Das Duell bei den Südpfälzern ging klar 1:4 (1:1) verloren. „Vom Zusammenhalt und von der Motivation her war das sehr gut – das hat den Jungs auch Spaß gemacht“, resümierte Ingelheims Coach Johannes Schön. „Das war wichtig.“

Doch nach dem Wechsel trafen nur die Platzherren ins Schwarze – durch Janik Haschka (50.), Yanick Schneider (61.) und Thorsten Ullemeyer (78., Elfmeter). „Wir haben nach der Pause nur noch wenige Aktionen nach vorne generiert“, bedauerte der Gau-Algesheimer. „Und hinten hatten wir dann doch zwei, drei Stellungsfehler drin.“ Der zweite und dritte Treffer des offensivwuchtigen Kontrahenten seien schön herausgespielt gewesen.

„Das 4:1 war tatsächlich ein bisschen unnötig“, urteilte Johannes Schön und sprach von einer „Elfmeter-Entscheidung, die man so nicht geben muss“. Es sei „insgesamt eine schwierige Schiedsrichter-Leistung“ gewesen, „aber das hat am Ende keinen Ausschlag gegeben“. Positiv sei, dass sich seine Jungs „bis zum Ende gewehrt“ hätten. „Mit der Elf, die gespielt hat, haben wir uns wirklich gut geschlagen“, stellte Schön klar. „Die Stimmung war okay.“ Man sollte in die neuerliche Niederlage „nicht zu viel hineininterpretieren – auch wenn uns bewusst ist, dass es aktuell zu wenig ist für diese Klasse“. Dennoch komme man „mit einem einem guten Gefühl nach Hause – das Wie war in Ordnung“.

Spvgg. Ingelheim: Rosmanith; Sponheimer, Zimmer, Brodhäcker, Kurth (68. Fetzer), Pieper, Becker, Becher (81. Degenhardt), Trost, Mukanya, Reitemeyer (88. Teodonno).