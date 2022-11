Ingelheim trifft in richtigen Momenten Spvgg. gewinnt Bezirksliga-Verfolgerduell in Nieder-Olm 4:2 +++ Dreierpack von Teodonno

Ingelheim mit nächstem Sieg

„Weil wir vor dem Tor die cleverere Mannschaft waren, geht unser Sieg in Ordnung“, resümierte Ingelheims Cheftrainer Matthias Güldener, der von einem „intensiven Spiel“ sprach. FSV-Routinier Denis Lang flog wegen wiederholten Foulspiels mit der Ampelkarte vom Platz (89.).

Entscheidend für den sechsten Auswärtsdreier war laut Co-Trainer Serdar Parlak, „dass wir in den richtigen Momenten die Tore gemacht haben“. In Führung gingen die Ingelheimer in der Druckphase des FSV. „Das 2:0 kurz vor der Pause war wichtig“, betonte Parlak, in dessen Augen der Ballbesitz „fair verteilt“ war. Die Fehlpassquote bei der Spielvereinigung war im ersten Abschnitt hoch. „Wir mussten mit dem weichen Naturrasen zurechtkommen, haben viele Bälle versucht, im ersten Kontakt zu spielen. Das war suboptimal, weil die Bedingungen es nicht hergegeben haben.“ Erst nach dem Wechsel sei es in dieser Beziehung besser gelaufen.