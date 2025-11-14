Ingelheim trennt sich vom Trainer Johannes Schön

Ingelheim. Paukenschlag bei der Spielvereinigung Ingelheim: Der Landesligist und Trainer Johannes Schön gehen ab sofort getrennte Wege. Bereits beim Gastspiel am Sonntag in Gimbsheim werden der bisherige Co-Trainer Eric Oehler und Spieler Jonathan Trost die sportlichen Geschicke leiten.
