 2025-10-30T14:25:35.653Z

Transfers
Duo an der Taktiktafel: Der scheidende Trainer Johannes Schön (links) und sein Nachfolger Eric Oehler.
Duo an der Taktiktafel: Der scheidende Trainer Johannes Schön (links) und sein Nachfolger Eric Oehler. – Foto: Mario Luge - Archiv

Ingelheim trennt sich vom Trainer Johannes Schön

Am Donnerstag saßen die Verantwortlichen bis in die späte Nacht zusammen +++ Das Ergebnis: Johannes Schön ist ab sofort nicht mehr Trainer am Blumengarten

Verlinkte Inhalte

Landesliga Ost
Ingelheim
Johannes Schön
Johannes Schön

Ingelheim. Paukenschlag bei der Spielvereinigung Ingelheim: Der Landesligist und Trainer Johannes Schön gehen ab sofort getrennte Wege. Bereits beim Gastspiel am Sonntag in Gimbsheim werden der bisherige Co-Trainer Eric Oehler und Spieler Jonathan Trost die sportlichen Geschicke leiten.

Für die Klubverantwortlichen und auch den Coach kommt diese Entscheidung nicht völlig überraschend. Wieso das der Fall war und wie es jetzt bei den Ingelheimern weitergeht, erfahrt ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Aufrufe: 014.11.2025, 16:00 Uhr
Mario Luge Autor