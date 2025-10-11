Ingelheim: Schon wieder in Schifferstadt zu Gast

Ingelheim. Zum zweiten Mal binnen acht Tagen müssen die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim in Schifferstadt ran. Nach dem Sieg beim FSV peilen die Kicker vom Blumengarten am Sonntag (15 Uhr) bei Schlusslicht DJK-SV Phönix erneut einen Dreier an.
Beide Schifferstädter Teams zählen nicht zur Creme de la Creme der Liga. „FSV und Phönix sind in einer ähnlichen Kategorie anzusiedeln“, sagt Ingelheims Coach Johannes Schön. „Wir werden wieder ein paar Spieler zurückbekommen, Francesco Teodonno und Tom Zimmer werden wieder etwas fitter sein, Thiemo Stavridis ist nach seiner Rotsperre wieder mit dabei und Luca Kurth aus dem Urlaub zurück.“ Dafür befindet sich Jonathan Trost im Urlaub. „Trotzdem sind wir etwas besser aufgestellt“, so Schön. „Von daher wollen wir erneut drei Punkte mitnehmen.
Der 39-Jährige fordert von seinen Jungs, die jüngste Leistung zu bestätigen. Das 2:1 beim FSV habe seinem Team viel Sicherheit verliehen. „Das war ein wichtiger Moment.“ Jetzt gelte es, nachzulegen.
Wie fällt seine Bilanz nach dem ersten Saisondrittel aus? „Mit Sicherheit ist der Start nach dem Speyer-Spiel, wo wir Lehrgeld bezahlt haben, insgesamt gut zu bewerten. Weil wir gegen viele Gegner aus dem oberen Drittel Punkte mitgenommen haben. Durch die folgenden Wochen sind wir nach unserer Ausfallsserie nicht so 100-prozentig zufrieden gegangen, weil uns die Power gefehlt hat, um mehr dagegenzuhalten. Aber wenn man rein die Punkteausbeute anschaut und unsere Kaderbreite – die qualitativ nicht gut genug aufgestellt ist – haben wir recht gut performt. Man merkt, dass wir eine echt gute Truppe sind. Das gefällt mir, das hilft immens. Und jetzt ist die Crunchtime, wo wir punkten müssen.“