Kapitän Tom Zimmer zeigt aufsteigende Form. Archivfoto: Mario Luge

Ingelheim: Schon wieder in Schifferstadt zu Gast Blumengarten-Elf fährt diesmal zu Schlusslicht DJK Phönix Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Ingelheim Schifferst. Johannes Schön

Ingelheim. Zum zweiten Mal binnen acht Tagen müssen die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim in Schifferstadt ran. Nach dem Sieg beim FSV peilen die Kicker vom Blumengarten am Sonntag (15 Uhr) bei Schlusslicht DJK-SV Phönix erneut einen Dreier an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Beide Schifferstädter Teams zählen nicht zur Creme de la Creme der Liga. „FSV und Phönix sind in einer ähnlichen Kategorie anzusiedeln“, sagt Ingelheims Coach Johannes Schön. „Wir werden wieder ein paar Spieler zurückbekommen, Francesco Teodonno und Tom Zimmer werden wieder etwas fitter sein, Thiemo Stavridis ist nach seiner Rotsperre wieder mit dabei und Luca Kurth aus dem Urlaub zurück.“ Dafür befindet sich Jonathan Trost im Urlaub. „Trotzdem sind wir etwas besser aufgestellt“, so Schön. „Von daher wollen wir erneut drei Punkte mitnehmen.

Der 39-Jährige fordert von seinen Jungs, die jüngste Leistung zu bestätigen. Das 2:1 beim FSV habe seinem Team viel Sicherheit verliehen. „Das war ein wichtiger Moment.“ Jetzt gelte es, nachzulegen. SpVgg.-Trainer Johannes Schön zieht ein Zwischenfazit