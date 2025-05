Ingelheim schenkt das Spiel her

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Vom Spielverlauf habe man „die maximale Herausforderung geliefert“ bekommen. „Das habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt“, so Schön. Der Gau-Algesheimer sprach von einer „ganz merkwürdigen Entwicklung über den Winter hinweg“ mit sieben Ausfällen von den Top-Spielern. „Obwohl wir gerade so viel rotieren müssen, haben es die Jungs gegen Schifferstadt sehr gut gemacht – zumindest vom Einsatz her und vom Arbeiten“, betonte Schön. „Leider haben wir uns direkt nach der Halbzeit für sechs, sieben Minuten komplett verloren.“ Nach etlichen kleinen Fehlern stand die Spielvereinigung defensiv nicht gut. „Da haben wir die Partie hergeschenkt“, ärgerte sich Schön.