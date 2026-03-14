 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielvorbericht

Ingelheim ohne Trainer gegen Fußgönheim

Die Gäste mit dem zweitschwächsten Angriff? Im Heimspiel will sich die Spielvereinigung nicht von der Statistik blenden lassen

von Michael Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Ingelheims Sportdirektor Sebastian Frey wird am Sonntag zu Hause gegen den ASV Fußgönheim an der Seitenlinie stehen.
Ingelheims Sportdirektor Sebastian Frey wird am Sonntag zu Hause gegen den ASV Fußgönheim an der Seitenlinie stehen. – Foto: Michael Wolff - Archiv

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Ingelheim. Ohne ihren beruflich verhinderten Coach Eric Oehler haben die abstiegsgefährdeten Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim die Vorbereitung auf das Duell am Sonntag (15 Uhr) gegen Tabellennachbar ASV Fußgönheim absolviert.

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„In einem Heimspiel wollen wir grundsätzlich aktiv auftreten und das Spiel mit unseren Prinzipien gestalten“, sagt Ingelheims Sportdirektor Sebastian Frey, der die Trainingseinheiten gemeinsam mit „Co“ Jonathan Trost leitete. „Unser Ziel ist es, die drei Punkte zu behalten. Dafür müssen wir von Anfang an konzentriert und mutig auftreten.“

Sebastian Frey: „Solche Statistiken sind nur eine Momentaufnahme.“

Fußgönheim hat den zweitschwächsten Angriff der Liga. Doch Frey betont: „Solche Statistiken sind nur eine Momentaufnahme. Wir dürfen uns davon nicht in Sicherheit wiegen lassen. Wenn wir defensiv kompakt arbeiten, können wir vieles kontrollieren – aber einfach wird es sicher nicht.“ Der Aufsteiger stelle „eine kompakte Elf mit einer klaren Spielidee“. Die Vorderpfälzer verteidigten diszipliniert und versuchten, nach Ballgewinnen fix umzuschalten. „Darauf müssen wir gut vorbereitet sein“.

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Ingelheim
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ASV Fußgönheim
ASV FußgönheimFußgönheim
15:00

Was Frey sehen will? „Dass wir mit mehr Klarheit und Überzeugung nach vorne spielen. In einigen Situationen müssen wir noch konsequenter und zielstrebiger werden.“ Mit Blick auf das medizinische Bulletin kann von Entwarnung keine Rede sein. „Der eine oder andere Langzeitverletzte rückt wieder näher an den Kader heran“, verrät Frey. „Wir müssen aber schauen, ob es für die nächsten Spiele schon reicht.“ Auf jeden Fall fehlen werden die Urlauber Luca Kurth und Jakob Michel.