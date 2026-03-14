Ingelheim ohne Trainer gegen Fußgönheim

Ingelheim. Ohne ihren beruflich verhinderten Coach Eric Oehler haben die abstiegsgefährdeten Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim die Vorbereitung auf das Duell am Sonntag (15 Uhr) gegen Tabellennachbar ASV Fußgönheim absolviert.
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„In einem Heimspiel wollen wir grundsätzlich aktiv auftreten und das Spiel mit unseren Prinzipien gestalten“, sagt Ingelheims Sportdirektor Sebastian Frey, der die Trainingseinheiten gemeinsam mit „Co“ Jonathan Trost leitete. „Unser Ziel ist es, die drei Punkte zu behalten. Dafür müssen wir von Anfang an konzentriert und mutig auftreten.“