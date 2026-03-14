Ingelheim ohne Trainer gegen Fußgönheim

Fußgönheim hat den zweitschwächsten Angriff der Liga. Doch Frey betont: „Solche Statistiken sind nur eine Momentaufnahme. Wir dürfen uns davon nicht in Sicherheit wiegen lassen. Wenn wir defensiv kompakt arbeiten, können wir vieles kontrollieren – aber einfach wird es sicher nicht.“ Der Aufsteiger stelle „eine kompakte Elf mit einer klaren Spielidee“. Die Vorderpfälzer verteidigten diszipliniert und versuchten, nach Ballgewinnen fix umzuschalten. „Darauf müssen wir gut vorbereitet sein“.

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Was Frey sehen will? „Dass wir mit mehr Klarheit und Überzeugung nach vorne spielen. In einigen Situationen müssen wir noch konsequenter und zielstrebiger werden.“ Mit Blick auf das medizinische Bulletin kann von Entwarnung keine Rede sein. „Der eine oder andere Langzeitverletzte rückt wieder näher an den Kader heran“, verrät Frey. „Wir müssen aber schauen, ob es für die nächsten Spiele schon reicht.“ Auf jeden Fall fehlen werden die Urlauber Luca Kurth und Jakob Michel.