Ingelheim mit breiter Brust und auf Augenhöhe

Ingelheim/Bingen. Nach vier ungeschlagenen Partien in Serie haben die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim Bock, diese Positivserie auszubauen. Am Sonntag (15 Uhr) geht es am Blumengarten gegen Verbandsliga-Absteiger FSV Offenbach, der einen Punkt einen Platz besser dasteht.

Laut Statistik ist die Spielvereinigung auf Augenhöhe mit dem FSV. Sieht Ingelheims Coach Johannes Schön das auch so? „Laut Tabellenstand ist das so – das müssen wir am Sonntag beweisen“, sagt Schön. „Verstecken müssen wir uns nicht. Wir haben jetzt mehrere Male gezeigt, dass wir bei einer guten Leistung auch gegen die vorderen Plätze Punkte mitnehmen können.“

An die bislang einzige Pleite kann sich der Gau-Algesheimer lebhaft erinnern, „da wir in dem Spiel mal so richtig auseinandergefallen sind. Jede Niederlage bringt dich auf den ersten Blick einen Schritt zurück. Analysierst du es genau und arbeitest noch besser, als du es zuvor getan hast, gehst du ab dann zwei Schritte voraus. Vom Gefühl her haben wir genau das getan und uns seit dem Spiel nochmal mehr zusammengefunden“.