Lukas Pieper landete mit seinen Ingelheimern einen immens wichtigen Erfolg in Schifferstadt. Foto: Mario Luge

Ingelheim ist zurück in der Spur Beim FSV Schifferstadt landet die Spielvereinigung ein wichtiges 2:1 Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Ingelheim FSV Schiffer

Schifferstadt. Nach einer Pleitenserie sind die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim wieder in der Spur. Vom Duell beim FSV Schifferstadt kehrten sie mit einen eminent wichtigen 2:1 (1:0)-Erfolg nach Hause.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Sehr erfreulich“, atmete Ingelheims Cheftrainer Johannes Schön auf. „Zumal wir am Morgen noch einige Ausfälle aufgrund von Krankheiten etc. zu beklagen hatten.“ Die Ingelheimer mussten wieder mal extrem ersatzgeschwächt auflaufen. „Keine so guten Vorzeichen – auch wenn die Trainingswoche sehr anständig war“, sagte Schön. „Und genau die, die in Schifferstadt auf dem Platz standen, hatten unter der Woche auch eine geile Energie im Training. Von daher hatten wir trotz der Umstände ein recht gutes Gefühl, in dieses Spiel reinzugehen.“

Heute, 15:00 Uhr FSV 1913/23 Schifferstadt FSV Schiffer SpVgg Ingelheim Ingelheim 1 2 Abpfiff Hinzu kam, dass die Führungsspieler Francesco Teodonno und Tom Zimmer erstmals wieder dabei waren – auch wenn sie zunächst auf der Bank Platz nahmen. Schön: „Bei beiden war unklar, wie viel geht, weil sie bisher noch nicht einmal trainieren konnten. Aber sie hatten nach dem Aufwärmen zusammen mit dem Physio grünes Licht gegeben für eine halbe Stunde.“