Ingelheim ist zurück in der Spur

Schifferstadt. Nach einer Pleitenserie sind die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim wieder in der Spur. Vom Duell beim FSV Schifferstadt kehrten sie mit einen eminent wichtigen 2:1 (1:0)-Erfolg nach Hause.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Sehr erfreulich“, atmete Ingelheims Cheftrainer Johannes Schön auf. „Zumal wir am Morgen noch einige Ausfälle aufgrund von Krankheiten etc. zu beklagen hatten.“ Die Ingelheimer mussten wieder mal extrem ersatzgeschwächt auflaufen. „Keine so guten Vorzeichen – auch wenn die Trainingswoche sehr anständig war“, sagte Schön. „Und genau die, die in Schifferstadt auf dem Platz standen, hatten unter der Woche auch eine geile Energie im Training. Von daher hatten wir trotz der Umstände ein recht gutes Gefühl, in dieses Spiel reinzugehen.“
Hinzu kam, dass die Führungsspieler Francesco Teodonno und Tom Zimmer erstmals wieder dabei waren – auch wenn sie zunächst auf der Bank Platz nahmen. Schön: „Bei beiden war unklar, wie viel geht, weil sie bisher noch nicht einmal trainieren konnten. Aber sie hatten nach dem Aufwärmen zusammen mit dem Physio grünes Licht gegeben für eine halbe Stunde.“
Der Platz war schwer zu bespielen. Das lösten die Ingelheimer beim Spielaufbau prima. „Wir haben 20 Minuten gebraucht, um auch mit Ball etwas zu kreieren, haben gegen den Ball deutlich aggressiver gespielt als zuletzt“, befand Schön. „Wir haben höher geschoben, das Spiel proaktiver gestaltet und so Fehler beim Gegner verursacht.“ Mit der Gier der Ingelheimer beim Ballklau und beim Anlaufen kamen die Vorderpfälzer nicht zurecht. „Wir haben den Aufbau sehr früh gestört“, lobte Schön. Nach einem schön getreteten Freistoß von Jonathan Trost köpfte Fabian Commes vom zweiten Pfosten ins lange Eck zum 0:1 ein (34.). „Das hat uns vom Energielevel nochmal geschoben, wir haben gegen den Ball nochmal besser gearbeitet – eine ganz tolle Energieleistung.“ Das Zentrum der Ingelheimer stand wie eine Eins. Nach der Pause überstand die Spielvereinigung die Drangphase des FSV und markierte nach Trost-Pass durch Ben Kärcher das 0:2 (58.). Genau zum richtigen Zeitpunkt. Nach dem verletzungsbedingten Aus von Linksverteidiger Noah Mukanya fiel über dessen Seite das 1:2 durch David Furch (87.), doch im Finish brannte nichts mehr an.
Spvgg. Ingelheim: Haufe; Commes, Pieper, Schmitt, Mukanya (83. Teodonno), Zey, Auletta (62. Zimmer), Schmidt, Trost, Mansouri, Kercher.