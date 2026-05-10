Ingelheim in akuter Abstiegsgefahr Landesliga-Fußballer der Spielvereinigung verteidigen schlecht, verlieren nach 2:0-Führung gegen die Wormatia-Reserve 2:4 und müssen stark um den Klassenerhalt bangen von Michael Heinze · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Genau gezielt: Fabian Commes (grünes Trikot) trifft zum 1:0 für die gastgebende Spvgg. Ingelheim. Der Wormser David Boateng (rechts) kann nur hinterherschauen. Foto: Thomas Schmidt

Ingelheim. Bitterer Nachmittag für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Ohne ihren rotgesperrten Trainer Eric Oehler handelte sich die Elf vom Blumengarten gegen Wormatia Worms II vor 123 Fans eine 2:4 (1:0)-Niederlage ein – und schwebt zwei Spieltage vor Saisonschluss plötzlich wieder in akuter Abstiegsgefahr. Grund: Rivale Phönix Schifferstadt gewann überraschend 4:2 bei der zuletzt so stabilen TSG Pfeddersheim. Und Oehler, der das Coaching gegen die Wormatia Jonathan Trost und Sebastian Frey überlassen musste, war restlos bedient, emotional massiv angefasst.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Nach dem 2:0 haben wir das Spiel im Griff gegen einen Gegner, der gefühlt gar nicht mehr wollte“, konnte es Oehler nicht verstehen. „Und dann verteidigen wir es einfach zu schlecht – das muss man wirklich so sagen.“ Der 42-Jährige wörtlich: „Man will ja auch nicht draufschlagen auf die Jungs. Aber das ist dann einfach zu wenig und zu schlecht verteidigt. Und dann kannst du halt gegen eine Truppe, die eine individuelle Qualität hat wie die Wormser, nicht bestehen.“