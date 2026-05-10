Ingelheim in akuter Abstiegsgefahr

Ingelheim. Bitterer Nachmittag für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Ohne ihren rotgesperrten Trainer Eric Oehler handelte sich die Elf vom Blumengarten gegen Wormatia Worms II vor 123 Fans eine 2:4 (1:0)-Niederlage ein – und schwebt zwei Spieltage vor Saisonschluss plötzlich wieder in akuter Abstiegsgefahr. Grund: Rivale Phönix Schifferstadt gewann überraschend 4:2 bei der zuletzt so stabilen TSG Pfeddersheim. Und Oehler, der das Coaching gegen die Wormatia Jonathan Trost und Sebastian Frey überlassen musste, war restlos bedient, emotional massiv angefasst.
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„Nach dem 2:0 haben wir das Spiel im Griff gegen einen Gegner, der gefühlt gar nicht mehr wollte“, konnte es Oehler nicht verstehen. „Und dann verteidigen wir es einfach zu schlecht – das muss man wirklich so sagen.“ Der 42-Jährige wörtlich: „Man will ja auch nicht draufschlagen auf die Jungs. Aber das ist dann einfach zu wenig und zu schlecht verteidigt. Und dann kannst du halt gegen eine Truppe, die eine individuelle Qualität hat wie die Wormser, nicht bestehen.“
Gerade die beiden Standardgegentore wurmten Oehler mächtig. „Letzte Woche habe ich es auf mich genommen – diesmal hatte ich es vorher in der Kabine angesprochen. Phönix Schifferstadt ist jetzt auf einen Zähler an uns dran. Und ich glaube, die holen Minimum noch vier Punkte.“ Oehlers düstere Prognose: „Wenn wir so spielen wie heute, wird es schwierig, über dem Strich zu bleiben. Das habe ich auch die ganze Zeit gesagt und es hat mich maximal abgefuckt diese Fragen: Sieben Punkte über den Strich und alles ganz drollig und alles ganz geil? Jetzt ist es nur noch ein Punkt. Und Schifferstadt hat den deutlich besseren Lauf. Wir haben jetzt aus zwei Spielen acht Gegentore.„ Der Coach kündigte an, man müsse dieses Spiel nun erst mal sacken lassen. “Dann werden wir zwei intensive Einheiten hinlegen, da darf es auch krachen. Es macht jetzt keinen Sinn sich einzugraben – auch wenn die Art und Weise in den letzten zwei Spielen schon sehr schwierig war.“
Der Spielfilm: 1:0 Fabian Commes (42.), 2:0 Francesco Teodonno (49.), 2:1 Emir Kolbüken (58.), 2:2 Tim Nagel (80.), 2:3 Kolbüken (90.+1), 2:4 Omar Hashem Sayed (90.+5).
Spvgg. Ingelheim: Haas; Steinmetz (20. Auletta), Tzieply (89. Degenhardt), Commes (71. Mansouri), Pieper, Schmitt, Mukanya, Stavridis, Michel, Kurth (67. Trost), Teodonno.