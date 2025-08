Ingelheim im Wechselbad der Gefühle

Co-Tainer Eric Oehler fasste zusammen: „Wir liegen nach zwei vermeidbaren Fehlern mit zwei Toren hinten. Ich konnte Johannes in den ersten zehn Minuten nicht sagen, welche Taktik die Gimbsheimer mit Ball verfolgen – einfach weil sie den Ball bis dahin wenig hatten.“ Und dennoch lagen die Gäste, die die in der vergangenen Runde so stark aufgetrumpft hatten, nach dem Doppelschlag von Daniel Gawlik (11., 12.) in Front.

„Dann denkst Du wieder an das Schlimmste“, verriet Oehler. „Aber unsere Jungs haben das wirklich hervorragend gemacht, wirklich hart an sich geglaubt und sich nicht verunsichern lassen – was richtig stark war.“ Fleiß und der Glauben an die eigene Stärke wurden belohnt. Noah Mukanya markierte das 1:2 (30.). „Völlig verdient“, betonte Oehler. „In der Halbzeit haben wir auch nichts groß verändert, denn die Jungs haben ganz viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgestellt haben und was Johannes vorgegeben hat.“ Der aus der B-Klasse vom SV Gau-Algesheim gekommene Torjäger Fabian Commes schaffte kurz vor Schluss den Ausgleich – 14 Minuten nach seiner Einwechslung (86.). Und zwei Minuten später versetzte Kapitän Tom Zimmer die Fans am Blumengarten mit dem 3:2 fast schon in süße Ekstase. In dieser Phase flog auch noch ein Gimbsheimer Spieler mit Ampelkarte vom Platz. Die Ingelheimer schienen dem Sieg nahe.