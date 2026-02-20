Ingelheim hat noch eine Rechnung offen

Ingelheim. Nach 84 Tagen komplett ohne Punktspielstress wird es wieder ernst für die abstiegsgefährdeten Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim. Am Sonntag (14.30 Uhr) stellt sich nach Abschluss der Winterpause der starke Aufsteiger FC Speyer zur Nachholpartie auf dem Kunstrasenplatz am Blumengarten vor.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Gegen die Domstädter haben die Ingelheimer noch eine Rechnung offen. Denn im Hinspiel am 10. August bekamen sie beim 0:6 tüchtig auf die Ohren. Wie auch in den letzten drei Partien vor der Winterpause, die bei der FG Mutterstadt (2:6), beim SV Gimbsheim (1:4) und beim VfR Grünstadt (0:6) in kleinen bis mittelprächtigen Debakeln endeten.
Auf die Frage, inwiefern seine Jungs gut gerüstet sind für diese schwere Restrückrunde, antwortet Ingelheims Coach Eric Oehler: „Wir haben versucht, wieder ein bisschen mehr Prinzipien zu vereinfachen und dadurch im Kopf mutiger zu werden. Das zeigt sich auch an den 22 Toren in vier Vorbereitungsspielen.“ Welche Fortschritte der 42-Jährige im Verlauf der Wintervorbereitung bei seinem Team registriert hat? „Ganz klar die Gier und der Wille, selbst Tore zu schießen.“
In den vier Testpartien gab es nur gegen den West-Landesligisten TuS Hackenheim (3:4) eine Niederlage. Dagegen fuhr die Spielvereinigung gegen die A-Klassen-Kicker des TSV Wackernheim (7:0), gegen den West-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach (5:1) und zuletzt gegen Nahe-Bezirksligist TuS Winzenheim (6:2) klare Siege ein.
„Gegen Winzenheim, das war unser schwächster Auftritt in der Vorbereitung", kommentiert Oehler. „Also rein vom Spielerischen her. Man muss aber auch hier wieder die positive Kehrseite sehen – trotzdem haben wir sechs Buden gemacht…“
Keine konkrete Antwort kann Eric Oehler auf die Frage geben, wie viele Punkte seine Jungs wohl noch schnappen müssen, um am Ende sicher über dem Strich zu stehen. „Da gibt es so viele Variablen. Das ist jetzt wahnsinnig schwer zu sagen. Wichtig wären die drei Punkte gegen Speyer – das ist unser Ziel.“
In den Augen des Übungsleiters wird es auf eine Sache besonders ankommen: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu schön aus dem Speyerer Pressing spielen wollen. Gerade in der Anfangsphase darf die Pressinglinie auch mal lang überspielt werden.“
Neben den Langzeitverletzten wird Urlauber Jakob Michel fehlen. Schlecht sieht es bei Routinier Thiemo Stavridis aus, der es in der Wade hat.