Ingelheim hat noch eine Rechnung offen Landesligist erwartet am Sonntag den FC Speyer auf dem Kunstrasen +++ Hinspiel endete mit 6:0 für den Aufsteiger von Michael Heinze · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Thiemo Stavridis (links, hier im Hinrundenduell bei der SVW Mainz) fällt bei den Ingelheimern noch aus. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ingelheim. Nach 84 Tagen komplett ohne Punktspielstress wird es wieder ernst für die abstiegsgefährdeten Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim. Am Sonntag (14.30 Uhr) stellt sich nach Abschluss der Winterpause der starke Aufsteiger FC Speyer zur Nachholpartie auf dem Kunstrasenplatz am Blumengarten vor.

Gegen die Domstädter haben die Ingelheimer noch eine Rechnung offen. Denn im Hinspiel am 10. August bekamen sie beim 0:6 tüchtig auf die Ohren. Wie auch in den letzten drei Partien vor der Winterpause, die bei der FG Mutterstadt (2:6), beim SV Gimbsheim (1:4) und beim VfR Grünstadt (0:6) in kleinen bis mittelprächtigen Debakeln endeten.

22 Tore in vier Testspielen machen Hoffnung Auf die Frage, inwiefern seine Jungs gut gerüstet sind für diese schwere Restrückrunde, antwortet Ingelheims Coach Eric Oehler: „Wir haben versucht, wieder ein bisschen mehr Prinzipien zu vereinfachen und dadurch im Kopf mutiger zu werden. Das zeigt sich auch an den 22 Toren in vier Vorbereitungsspielen.“ Welche Fortschritte der 42-Jährige im Verlauf der Wintervorbereitung bei seinem Team registriert hat? „Ganz klar die Gier und der Wille, selbst Tore zu schießen.“ In den vier Testpartien gab es nur gegen den West-Landesligisten TuS Hackenheim (3:4) eine Niederlage. Dagegen fuhr die Spielvereinigung gegen die A-Klassen-Kicker des TSV Wackernheim (7:0), gegen den West-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach (5:1) und zuletzt gegen Nahe-Bezirksligist TuS Winzenheim (6:2) klare Siege ein.