Ingelheim gegen Neuhausen unter Druck

Ingelheim. Nach vier Punktspielpleiten in Serie stehen die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim am Sonntag (15 Uhr) gegen Schlusslicht TuS Neuhausen unter Zugzwang.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen und Wormser Zeitung.
„Ein Sieg muss unser Anspruch sein“, stellt Ingelheims Coach Eric Oehler klar. „Alles andere wäre ja auch völlig unglaubwürdig.“ Mit einem Dreier würden die Ingelheimer sich Luft zur Abstiegszone verschaffen. Im Falle einer Niederlage wären sie mittendrin im Morast.
Auf die Frage, ob Neuhausen für ihn Abstiegskandidat Nummer eins ist, antwortet Oehler: „Wenn Du nach mehr als der Hälfte der Runde auf dem letzten Platz bist, bist Du bei den Buchmachern nicht der heißeste Tipp auf den Klassenerhalt. Das ist ja ganz normal.“ Das Team von Franz Graber spiele „positiv körperbetont und mit viel Emotion. Das zeigen auch die Derbysiege. Ein klarer, rationaler Plan wird uns sicher ganz gut stehen.“
Aber wie groß ist die Gier bei seinen eigenen Jungs, nach über dreieinhalb Monaten endlich wieder einen Punktspieldreier zu schnappen? „Unfassbar groß“, betont Oehler. „In der Vorbereitung und gegen Speyer haben die Jungs gesehen, was möglich ist. Wir haben endlich wieder eine Achse mit Luki Schmitt, Jonathan Trost, Tom Zimmer und Francesco Teodonno, die sowohl fachlich als auch mental führen kann.“
Ankommen werde es darauf, „von Minute eins an keine Geschenke verteilen. Wenn wir das umsetzen, gehen wir nach 90 Minuten als Sieger vom Platz.“ Dabei müssen die Ingelheimer weiter auf Urlauber Jakob Michel verzichten. Ob der zuletzt so starke Jungspund Max Tzieply („Ein offensiver Freigeist mit feiner Technik und gutem Rauminstinkt“) wieder in der Startelf steht, ist unklar. „Wir stimmen uns da natürlich sehr eng mit der U19 ab und verfügen nicht einfach über Spieler.“