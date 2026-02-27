Ingelheim gegen Neuhausen unter Druck

Aber wie groß ist die Gier bei seinen eigenen Jungs, nach über dreieinhalb Monaten endlich wieder einen Punktspieldreier zu schnappen? „Unfassbar groß“, betont Oehler. „In der Vorbereitung und gegen Speyer haben die Jungs gesehen, was möglich ist. Wir haben endlich wieder eine Achse mit Luki Schmitt, Jonathan Trost, Tom Zimmer und Francesco Teodonno, die sowohl fachlich als auch mental führen kann.“

Ankommen werde es darauf, „von Minute eins an keine Geschenke verteilen. Wenn wir das umsetzen, gehen wir nach 90 Minuten als Sieger vom Platz.“ Dabei müssen die Ingelheimer weiter auf Urlauber Jakob Michel verzichten. Ob der zuletzt so starke Jungspund Max Tzieply („Ein offensiver Freigeist mit feiner Technik und gutem Rauminstinkt“) wieder in der Startelf steht, ist unklar. „Wir stimmen uns da natürlich sehr eng mit der U19 ab und verfügen nicht einfach über Spieler.“