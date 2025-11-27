Der winkende Francesco Teodonno hatte gute Erinnerungen an das Hinrundenspiel gegen Grünstadt. Er markierte seinerzeit den Ausgleichstreffer. Archivfoto: Mario Luge

Ingelheim: Ein Unentschieden würde passen Spielvereinigung tritt beim ambitionierten VfR Grünstadt an +++ Zwei Torhüter fallen aus Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Ingelheim Grünstadt Francesco Teodonno Jonas Becker + 8 weitere

Ingelheim. Nach dem 1:1 im Hinrundenspiel würden die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim auch im Rückspiel am Sonntag (14.30 Uhr) beim VfR Grünstadt mit einem Remis richtig gut leben können.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Wir haben prinzipiell gute Erinnerungen ans Hinspiel“, öffnet Interimscoach Eric Oehler die Gedächtnisschublade. „Das war ein intensives Spiel gegen einen guten Gegner. Kurz vor Schluss macht Teo (Francesco Teodonno, Red.) noch den absolut verdienten Ausgleich. Vor allem hatten wir immer wieder Phasen, in denen wir auch unser Spiel durchdrücken konnten.“ Mit etwas Wehmut blickt Oehler auf den damaligen 18er-Kader zurück. Davon sind die Ingelheimer aktuell durch Ausfälle sehr weit weg.

Während die Elf vom Blumengarten schon die ganze Runde den Blick nach unten richten muss, spielt der VfR – mit Ex-Ingelheim-Kapitän Lukas Manneck als Leistungsträger – um den Aufstieg mit. Warum sind die Grünstädter so stark – und was haben sie, was die Ingelheimer nicht haben? „An guten Tagen ist der Unterschied nicht so groß, wie die Tabelle glauben lässt“, kommentiert Oehler. „Wir brauchen einfach mal ein Spiel, in dem wir uns nicht durch ein, zwei Situationen die kompletten 90 Minuten versauen. Gerade am Sonntag wird das wichtig.“ Oehler: „Wir fahren da nicht hin, um ein Fläschchen Sekt, Ferrero-Küsschen und die drei Punkte feierlich zu übergeben“