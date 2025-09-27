Ingelheim . Dritte Niederlage in Folge für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Beim 0:3 (0:1) gegen Primus SV Büchelberg hatte der frühere Oberligist vor 80 Fans nicht viel zu bestellen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„In den ersten 35 Minuten hatten wir extrem Probleme“, kommentierte Ingelheims Cheftrainer Johannes Schön. „Büchelberg war wie erwartet sehr präsent und aggressiv.“ Die erneut stark ersatzgeschwächten Ingelheimer benötigten eine gewisse Zeit, um sich zu finden. U19-Akteuer Matthes Keserue kam aufgrund der argen Personalnöte au der Zehnerposition zu seinem ersten Landesliga-Einsatz – gleich von Beginn an. Well Fabian Haas nach seinem Fingerbruch noch nicht fit war, musste Cedric Haufe Stammkeeper Fabian Brunner zwischen den Pfosten ersetzen. Auch für ihn war es die Landesliga-Premiere.
„Büchelberg hätte in den ersten 20, 25 Minuten schon in Führung gehen können“, urteilte Schön. „Aber diese erste Welle haben wir ganz gut überstanden – und danach haben wir es gut gemacht, gegen den Ball immer besser reingefunden – auf einmal hat auch unser Plan immer besser funktioniert.“ Der Spielvereinigung gelang es, das Momentum auf ihre Seite zu ziehen. „Leider ist genau in diese Phase hinein das 0:1 gefallen“, klagte Schön. Torschütze: Kazuaki Nishinaka (30.). „Trotzdem haben wir diese Energie gehalten bis zur Halbzeit und waren dran.“
Aus der Pause kamen die Ingelheimer jedoch schlecht raus. „Wir hatten zwar die Idee aus der ersten Halbzeit noch einmal verfolgt, aber in den ersten sechs, sieben Minuten nach dem Wechsel gab es extrem viele Unterbrechungen durch Verletzungen.“ So war der Faden wie abgerissen. Bei 0:2 durch Yannick Schneider (57.) habe man „zu passiv verteidigt“, kritisierte der Gau-Algesheimer. Spätestens mit dem 0:3 – einem schönen 30-Meter-Tor von Daniel Kopf, das nicht zu verteidigen war (71.) – war das Ding entschieden.
Vorwerfen müsse man seine Jungs, dass sie wieder nur einen einzigen Torschuss hatten. „Nach vorne ging echt wenig“, sagte Schön. „Aber sonst hatten wir es recht gut im Griff, waren früh am Mann und hatten gute Kontersituationen – die wir leider nicht effektiv ausspielen konnten.“ Schöns Fazit: „In dieser Konstellation haben wir uns relativ gut verkauft.“
Spvgg. Ingelheim: Haufe - Keserue (46. Teodonno), Becker, Schmitt, Zey (69. Deisen), Auletta, Schmidt, Kurth, Trost, Mansouri, Kercher (66. Schlör).