Auch wenn die Niederlage nicht unerwartet kam: Etwas einsam dürfte sich Ingelheims Trainer Johannes Schön gegen Büchelberg schon gefühlt haben. Foto: Mario Luge

Ingelheim: Dritte Niederlage in Folge Beim 0:3 gegen Büchelberg ist nichts holen +++ Nur ein einziger Torschuss Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Ingelheim Büchelberg

Ingelheim . Dritte Niederlage in Folge für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Beim 0:3 (0:1) gegen Primus SV Büchelberg hatte der frühere Oberligist vor 80 Fans nicht viel zu bestellen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „In den ersten 35 Minuten hatten wir extrem Probleme“, kommentierte Ingelheims Cheftrainer Johannes Schön. „Büchelberg war wie erwartet sehr präsent und aggressiv.“ Die erneut stark ersatzgeschwächten Ingelheimer benötigten eine gewisse Zeit, um sich zu finden. U19-Akteuer Matthes Keserue kam aufgrund der argen Personalnöte au der Zehnerposition zu seinem ersten Landesliga-Einsatz – gleich von Beginn an. Well Fabian Haas nach seinem Fingerbruch noch nicht fit war, musste Cedric Haufe Stammkeeper Fabian Brunner zwischen den Pfosten ersetzen. Auch für ihn war es die Landesliga-Premiere.

„Büchelberg hätte in den ersten 20, 25 Minuten schon in Führung gehen können“, urteilte Schön. „Aber diese erste Welle haben wir ganz gut überstanden – und danach haben wir es gut gemacht, gegen den Ball immer besser reingefunden – auf einmal hat auch unser Plan immer besser funktioniert.“ Der Spielvereinigung gelang es, das Momentum auf ihre Seite zu ziehen. „Leider ist genau in diese Phase hinein das 0:1 gefallen“, klagte Schön. Torschütze: Kazuaki Nishinaka (30.). „Trotzdem haben wir diese Energie gehalten bis zur Halbzeit und waren dran.“ Gestern, 16:00 Uhr SpVgg Ingelheim Ingelheim SV 1950 Büchelberg Büchelberg 0 3 Abpfiff