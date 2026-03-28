Ingelheim: Dem Druck trotzen im Derby gegen SVW Mainz In der Landesliga geht es im Tabellenkeller extrem eng zu +++ Die Spielvereinigung will im Heimspiel gegen die Mainzer dem Trend entgegenwirken von Michael Heinze · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

In dieser Szene aus dem Hinspiel wird Ingelheims Ben Kercher (links) vom Mainzer Tim Gabel (rotes Trikot) verfolgt. Am Sonntag haben die Kicker vom Blumengarten eine offene Derby-Rechnung zu begleichen. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ingelheim. Derbytime in der Landesliga Ost: Die abstiegsgefährdeten Fußballer der Spvgg. Ingelheim wollen am Sonntag (15 Uhr) gegen das Mittelfeldteam SVW Mainz ihre prekäre Situation verbessern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. „Alles ist unfassbar eng“, sagt Ingelheims Coach Eric Oehler mit Blick auf die Lage im Tabellenkeller. „Auf dem Papier haben wir den schlechteren Lauf. Das spiegelt sich aber in der Motivation der Führungsspieler null wider.“ Oehlers Prognose: „Ich denke nicht, dass sich ein Mitkonkurrent in den nächsten drei bis vier Spielen entscheidend absetzen kann. Der Druck ist für alle Teams hoch.“

Eric Oehler: „Es ist ein Derby in der Landesliga – da wird viel Energie drin sein.“ Auf die Frage, was die Spielvereinigung der Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg voraus hat, antwortet der 42-Jährige: „Es schadet nicht, dass wir auf Spieler zurückgreifen können, die schon Drucksituationen hinter sich haben – wie Jonathan Trost, Thiemo Stavridis oder Francesco Teodonno. Bei uns dreht keiner durch.“ Aber ist der SVW für die Ingelheimer jetzt ein dankbarer Gegner, vor dem Hintergrund, dass er zuletzt auch keine gute Phase hatte? „Irgendwas scheint momentan nicht ganz rund zu laufen dort“, sagt Oehler. „Aber als dankbaren Gegner würde ich Weisenau ganz sicher nicht bezeichnen. Es ist ein Derby in der Landesliga – da wird viel Energie drin sein.“