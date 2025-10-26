Ingelheim belohnt sich für Kampfgeist

Worms. Mit einem Punkt wären die Landesliga-Kicker der Spvgg. Ingelheim im Spiel bei Wormatia Worms II schon zufrieden gewesen. Am Ende sackten sie beim 3:2 (3:1)-Erfolg gar deren drei ein. Und das, obwohl sie die komplette zweite Hälfte in Unterzahl agierten, Kein Wunder, dass Coach Johannes Schön in hohen Tönen von Einstellung und Leidenschaft seiner Jungs schwärmte. „Es war ein unglaublich gutes Kampfspiel“, zog der 39-Jährige alle Hüte vor seinem Team. „Eine Defensivarbeit, die ihresgleichen sucht. Da können die Jungs sehr, sehr stolz auf sich sein.“
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Eine schnelle 2:0-Führung nach Treffern von Jonas Becker (7.) und Fabian Commes (14.) ebnete den Ingelheimern den Weg zum Dreier. Auch ein 3:0 war möglich. Denn Becker lief alleine auf den Wormatia-Keeper zu und scheiterte. Zwar schafften die Wormser durch Emir Kolbüken (31.) den Anschluss, doch nur fünf Minuten später stellte erneut Fabian Commes den alten Abstand wieder her (36.).
„Mit unser Dreierkette haben wir es bis dahin super verteidigt“, berichtete Schön. „In der Halbzeit haben wir es noch optimiert, um bestimmte Räume besser zu schließen und auf jeden Fall die Außenpositionen dichtzuhalten.“ Denn: „Leider hat sich Jonas Becker, der sehr gute Arbeit gegen den Ball geleistet hat, in der 35. Minute eine doofe Gelbe Karte geholt – und sein zweites Foul in der 45. Minute hat der Schiri als ein taktisches gewertet. Diesen Platzverweis muss man nicht geben – aber es war klar, dass sich die Partie verändert.“
Doch mit einem Mann weniger verrichteten die Ingelheimer nach dem Wechsel gerade auch auf den Flügeln prächtige Arbeit. „Der taktische Plan ging auf, die kämpferische Leistung war top“, betonte Schön. „Und wie das dann so ist, ist plötzlich vieles für uns gelaufen.“ Worms tat sich schwer damit, Chancen zu kreieren. Durch Arian Mansouri vergab die Spielvereinigung die Riesenchance, auf 4:1 zu stellen (78.). „Fünf Meter vor dem Tor hat er den Torwart angeschossen“, so Schön. Das 2:3 durch Fabiano Genna (90.+1) fiel nicht mehr groß ins Gewicht. Schöns Fazit: „Die Jungs haben das erwachsen durchgebracht – ein wichtiger Sieg.“
Spvgg. Ingelheim: Haas; Steinmetz, Zimmer (46. Zey, 83. Teodonno), Commes, Pieper, Becker, Schmitt, Stavridis (46. Trost), Schmidt (85. Auletta), Mansouri, Kercher.