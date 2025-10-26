Die SpVgg Ingelheim gewinnt gegen Wormatia Worms II mit 3:2. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Ingelheim belohnt sich für Kampfgeist Landesligist gewinnt bei Wormatia II trotz einer Halbzeit in Unterzahl 3:2 +++ Commes trifft doppelt

Worms. Mit einem Punkt wären die Landesliga-Kicker der Spvgg. Ingelheim im Spiel bei Wormatia Worms II schon zufrieden gewesen. Am Ende sackten sie beim 3:2 (3:1)-Erfolg gar deren drei ein. Und das, obwohl sie die komplette zweite Hälfte in Unterzahl agierten, Kein Wunder, dass Coach Johannes Schön in hohen Tönen von Einstellung und Leidenschaft seiner Jungs schwärmte. „Es war ein unglaublich gutes Kampfspiel“, zog der 39-Jährige alle Hüte vor seinem Team. „Eine Defensivarbeit, die ihresgleichen sucht. Da können die Jungs sehr, sehr stolz auf sich sein.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Eine schnelle 2:0-Führung nach Treffern von Jonas Becker (7.) und Fabian Commes (14.) ebnete den Ingelheimern den Weg zum Dreier. Auch ein 3:0 war möglich. Denn Becker lief alleine auf den Wormatia-Keeper zu und scheiterte. Zwar schafften die Wormser durch Emir Kolbüken (31.) den Anschluss, doch nur fünf Minuten später stellte erneut Fabian Commes den alten Abstand wieder her (36.).

„Mit unser Dreierkette haben wir es bis dahin super verteidigt", berichtete Schön. „In der Halbzeit haben wir es noch optimiert, um bestimmte Räume besser zu schließen und auf jeden Fall die Außenpositionen dichtzuhalten." Denn: „Leider hat sich Jonas Becker, der sehr gute Arbeit gegen den Ball geleistet hat, in der 35. Minute eine doofe Gelbe Karte geholt – und sein zweites Foul in der 45. Minute hat der Schiri als ein taktisches gewertet. Diesen Platzverweis muss man nicht geben – aber es war klar, dass sich die Partie verändert."