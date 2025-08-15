Ingelheim: Bekenntnis noch auf dem Platz

Ingelheim. Zwei Spiele. Noch kein Sieg. Aber schon neun Gegentreffer. Die Fußballer der Spvgg. Ingelheim sind in der Landesliga Ost noch nicht auf Touren gekommen. Langsam wird's Zeit. Am Sonntag (15 Uhr) stellt sich mit dem VfR Grünstadt ein ordentliches Kaliber im Blumengarten vor.

Inwiefern steht die Spielvereinigung gegen die ebenfalls sieglosen Nordpfälzer unter Druck? „Grünstadt hatte zwei schwere Partien zu Beginn“, sagt Ingelheims Cheftrainer Johannes Schön. „Wir sind gut beraten, unsere Arbeit demütig weiterzumachen und auch Sonntag zu versuchen, alles rauszuhauen. Wir müssen unseren Weg konsequent weitergehen – das ist der größte Druck, den wir haben.“