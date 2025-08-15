Ingelheim: Bekenntnis noch auf dem Platz

Ingelheim. Zwei Spiele. Noch kein Sieg. Aber schon neun Gegentreffer. Die Fußballer der Spvgg. Ingelheim sind in der Landesliga Ost noch nicht auf Touren gekommen. Langsam wird's Zeit. Am Sonntag (15 Uhr) stellt sich mit dem VfR Grünstadt ein ordentliches Kaliber im Blumengarten vor.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Inwiefern steht die Spielvereinigung gegen die ebenfalls sieglosen Nordpfälzer unter Druck? „Grünstadt hatte zwei schwere Partien zu Beginn“, sagt Ingelheims Cheftrainer Johannes Schön. „Wir sind gut beraten, unsere Arbeit demütig weiterzumachen und auch Sonntag zu versuchen, alles rauszuhauen. Wir müssen unseren Weg konsequent weitergehen – das ist der größte Druck, den wir haben.“
Wie sehr brennt das Trainerteam, brennt die gesamte Mannschaft auf Wiedergutmachung für das 0:6 in Speyer? „Die Mannschaft hat sich direkt nach Spielende auf dem Platz geschworen, dass so etwas nicht nochmal vorkommen darf und dass sie alles versucht, das wieder geradezubiegen“, verrät der Coach.
„Aufgrund von Urlaubern und ein paar angeschlagenen Spielern ist eine Veränderung der Startaufstellung unumgänglich. Die, die von Beginn an wieder mit dabei sein werden, werden alles dafür tun, das letzte Spiel vergessen zu machen und zu beweisen, dass die Spiele gegen Gimbsheim keine Ausnahmen waren.“
Schön hat klare Forderungen ans Auftreten seiner Mannschaft. Intensität und Mentalität sollen die Grün-Weißen zeigen. „Nur damit werden wir in der Liga erfolgreich sein.“ Fabian Commes, Tolga Memet und Ben Kercher sind im Urlaub. Fabian Steinmetz und Fabian Haas fallen weiter verletzt aus.