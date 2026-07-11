Infos zum Fußballfest: SV 09 empfängt den 1. FC Köln Der Regionalliga-Aufsteiger bittet die Bundesliga-Profis am 23. Juli zum sportlichen Kräftemessen. von PM / red · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser

Bereits im vergangenen Jahr ein Highlight: Das Testspiel zwischen dem SV Bergisch Gladbach 09 und dem 1. FC Köln. – Foto: Ben Horn

Ein Höhepunkt wirft seine Schatten voraus. In der Sommervorbereitung kommt es in Bergisch Gladbach zum Duell zwischen David und Goliath. Der Regionalliga-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 fordert am Donnerstag, den 23. Juli 2026, die Bundesliga-Profis des 1. FC Köln heraus. Die Zuschauer in der heimischen BELKAW Arena erwartet ab 18:00 Uhr neben dem sportlichen Vergleich auf dem Rasen auch ein großes Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Neuauflage von 2025 Die Vorfreude bei der Mannschaft von Trainer Kevin Kruth ist groß. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kölner Geißböcke für ein Gastspiel nach Bergisch Gladbach reisen. Bereits in der vergangenen Sommervorbereitung war der Bundesligist zu einem freundschaftlichen Vergleich vor Ort. Damals setzten sich die Kölner Profis am Ende mit 7:1 durch. Nun kommt es zum wiederholten Aufeinandertreffen unter neuen Vorzeichen, bei dem der SV09 als frischgebackener Regionalligist aufläuft. Umfangreiches Programm schon vor dem Anpfiff Die Stadiontore der BELKAW Arena öffnen an diesem Donnerstag bereits um 15:30 Uhr, da den Besuchern schon vor dem eigentlichen Anstoß einiges geboten wird. Den sportlichen Auftakt macht die neu gegründete Frauen- und Mädchenfußballabteilung des SV Bergisch Gladbach 09, die sich dem Publikum mit einem eigenen Einlagespiel auf dem grünen Rasen präsentiert.

Ab 17:00 Uhr wird es dann musikalisch: Die Bergisch Gladbacher Coverband "handerCover" tritt live auf. Mit handgemachter Rock- und Popmusik aus mehreren Jahrzehnten sorgt die Band seit vielen Jahren bei regionalen Veranstaltungen für Stimmung und soll das Publikum auf den besonderen Fußballabend einstimmen. Für das leibliche Wohl der Stadionbesucher ist vor Ort ebenfalls gesorgt. Vorverkauf läuft und wichtige Hinweise zur Anreise Wer bei diesem Sommer-Highlight live im Stadion dabei sein möchte, kann sich bereits seit dem 29. Juni 2026 im Ticketvorverkauf seine Eintrittskarten sichern. Als offizielle Vorverkaufsstellen dienen die RheinBerg Galerie Bergisch Gladbach, die Hauptfiliale der Kreissparkasse Köln sowie die Hauptfiliale der VR Bank in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone. Zudem sind Karten bei 11teamsports in Köln-Holweide an der Bergisch Gladbacher Straße und in Köln-Braunsfeld an der Aachener Straße erhältlich. Auch im Krüger Jugendsportpark an der Flora können Tickets jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr erworben werden.