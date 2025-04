Infos zum Finale im Landespokal und Spielerverlängerung

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Am 24. Mai 2025 findet in Neuruppin das große Pokalfinale im Landespokal gegen den VfB Krieschow statt. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist riesengroß und wir freuen uns über eure zahlreichen Rückmeldungen und euer Interesse, die Mannschaft als Zuschauer vor Ort zu unterstützen.



Die Vorbereitungen für dieses Spiel laufen aktuell bereits auf Hochtouren und werden ausschließlich vom Fußball-Landesverband (FLB) koordiniert.



Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir euch bereits diese Informationen geben:



1) Anstoßzeitpunkt



Der Spielbeginn steht noch nicht fest. Dieser ist abhängig vom Ausgang der Pokalwettbewerbe der anderen Landesverbände und wird nach Abstimmung der Polizei mit dem Fernsehen festgelegt (voraussichtlich in der ersten Mai-Woche).



2) Tickets



Nach Information des FLB soll der Ticketverkauf in der 18. Kalenderwoche (Woche ab 28.04.2025) starten. Es wird die Möglichkeit geben, online Tickets zu erwerben. Ihr werdet aber auch Tickets über unsere Geschäftsstelle kaufen können, hierzu werden wir euch zeitnah gesondert informieren.



3) Anreise zum Finale



Gern möchten wir möglichst vielen Fans die Möglichkeit anbieten, per Bus und in Gemeinschaft zum Finale anreisen zu können. Aktuell befinden wir uns in der Abstimmung mit verschiedenen Bus-Unternehmen. Sobald wir hier ein Ergebnis haben, werden wir euch entsprechende Bus-Tickets anbieten. Hierzu erfolgt in Kürze eine gesonderte Abfrage.



4) Choreografien und Spruchbänder



Solltet ihr planen, unser Team durch eine Choreografie und/oder mittels Spruchbänder zu unterstützen, so müssen diese beim FLB angemeldet werden. Bitte wendet euch hierzu an unseren Fußball-Vorstand.



Wichtig! Jegliche Pyrotechnik ist verboten. Bitte haltet euch daran. Ansonsten riskiert ihr eine Anzeige und ggf. werdet ihr aus dem Stadion verwiesen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

FSV Babelsberg 74 (Landesklasse West)

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Großartige Nachrichten für unsere Mannschaft! Wichtiger Routinier bleibt an Bord! Unser erfahrener Spieler, Daniel Klöser, der letzten Sommer aus Hamburg zu uns gestoßen ist, hat uns für die nächste Saison zugesagt! Seine Erfahrung ist Gold wert für unser Team. Wir freuen uns sehr über seine Zusage!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++