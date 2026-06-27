Influencer vom FC Ismaning wird Profi in Österreich

Billy Bob Bracher hütete beim FC Ismaning das Tor der U 19. – Foto: Andreas Roith

Über den FC Ismaning zum Profi in Österreich. Der 18-jährige Billy Bob Bracher, oft auch „Bobby“ genannt, hat sich seinen Traum erfüllt. Der junge Torhüter wechselt vom FC Ismaning in die zweite österreichische Liga und hat einen Vertrag als „Berufsfußballer“ unterschrieben. Das verkündete der Influencer und ehemalige NLZ-Spieler der SpVgg Unterhaching am Mittwoch auf seinem Instagram-Account, wo er seit Jahren Videos von Trainings, Spielen und weiteren Content teilt. Inzwischen hat er auf Instagram bald die Marke der 100.000 Follower geknackt.

FC Ismaning hat Verständnis für den Abgang des 18-Jährigen

Bracher kam vor einem Jahr vom Nachwuchs der SpVgg Unterhaching zum FC Ismaning. In der abgelaufenen Saison stand er als Nummer 1 der in der Landesliga spielenden U 19 auf dem Feld. Vereinzelt saß er auch bei Trainer Xhevat Muriqi in der Bayernliga als Ersatzkeeper auf der Bank. Womöglich hätte es auch dort bald für mehr gereicht, denn beim FC Ismaning bedauert man den Abgang. „Wir hätten ihn gerne bei uns behalten, aber er hat sich für den nächsten Schritt entschieden. Dafür habe ich auch volles Verständnis, da er unter Profibedingungen trainieren kann“, so Muriqi über den Abschied des Talents.