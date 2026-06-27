Influencer vom FC Ismaning wird Profi in Österreich

Billy Bob Bracher ist Influencer und nun auch Fußballprofi. Der 18-Jährige wechselt vom FC Ismaning zum Kapfenberger SV nach Österreich.
Über den FC Ismaning zum Profi in Österreich. Der 18-jährige Billy Bob Bracher, oft auch „Bobby“ genannt, hat sich seinen Traum erfüllt. Der junge Torhüter wechselt vom FC Ismaning in die zweite österreichische Liga und hat einen Vertrag als „Berufsfußballer“ unterschrieben. Das verkündete der Influencer und ehemalige NLZ-Spieler der SpVgg Unterhaching am Mittwoch auf seinem Instagram-Account, wo er seit Jahren Videos von Trainings, Spielen und weiteren Content teilt. Inzwischen hat er auf Instagram bald die Marke der 100.000 Follower geknackt.
Bracher kam vor einem Jahr vom Nachwuchs der SpVgg Unterhaching zum FC Ismaning. In der abgelaufenen Saison stand er als Nummer 1 der in der Landesliga spielenden U 19 auf dem Feld. Vereinzelt saß er auch bei Trainer Xhevat Muriqi in der Bayernliga als Ersatzkeeper auf der Bank. Womöglich hätte es auch dort bald für mehr gereicht, denn beim FC Ismaning bedauert man den Abgang. „Wir hätten ihn gerne bei uns behalten, aber er hat sich für den nächsten Schritt entschieden. Dafür habe ich auch volles Verständnis, da er unter Profibedingungen trainieren kann“, so Muriqi über den Abschied des Talents.
„Bobby werden wir wieder bei uns in Deutschland im Profibereich sehen.“
Ismaning-Trainer „Jacky“ Muriqi glaubt an den jungen Torhüter.
Das erste Training hat der 18-Jährige beim Kapfenberger SV, bei denen er fortan mit der Rückennummer 36 auflaufen wird, schon hinter sich. Der Zweitligist hat also fortan einen Influencer zwischen den Pfosten, dessen Entwicklung man auch beim FC Ismaning beobachten wird. Ismanings Trainer Muriqi traut Bracher viel zu und gibt eine mutige Prognose ab: „Bobby werden wir wieder bei uns in Deutschland im Profibereich sehen.“
Sein Talent stellte der Ex-Ismaninger im vergangenen Jahr schon als 17-Jähriger in der Icon League unter Beweis, als er an der Seite von Ex-Profi Daniel Caligiuri auflief. Für seinen Erfolg schuftet der Torwart hart. Das rät er auch seinen Followern: „Ihr müsst nur hart genug trainieren und immer weitermachen, dann könnt ihr alles schaffen.“