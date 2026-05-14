Influencer-Klub Delay Sports plant Testspiel gegen den KFC Uerdingen

Gastiert Delay Sports bald in der Grotenburg? – Foto: Markus Becker

Der Name Delay Sports dürfte inzwischen weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannt sein. Der erst 2021 von den Streamern Elias Nerlich und Sydney Friede gegründete Verein schaffte bislang am Ende jeder Saison den Aufstieg und steuert aktuell auf die Landesliga zu. Langfristig sprechen die Verantwortlichen sogar offen vom Profifußball als Ziel.

Der Hype um den Klub bleibt dabei ungebrochen. Heimspiele ziehen regelmäßig zahlreiche Zuschauer an, dazu verfügt der Verein über enorme Reichweiten in den sozialen Netzwerken. Mehr als 570.000 Menschen folgen Delay Sports auf Instagram, bei YouTube sind es rund 310.000 Abonnenten. Auch Nerlich und Friede selbst erreichen auf ihren eigenen Kanälen ein Millionenpublikum und berichten dort regelmäßig über den Verein.

Für die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 plant Delay Sports nun eine "Deutschland-Tour“ mit Testspielen gegen höherklassige Gegner. Über Instagram suchte der aktuelle Bezirksligist öffentlich nach passenden Kontrahenten: „Für die Vorbereitung auf die Saison 26/27 suchen wir deutschlandweit Testspielgegner! Ihr spielt mindestens in der Oberliga und habt ein Stadion mit ausreichend Kapazität? Dann füllt gerne das Formular in unserer Bio aus“, hieß es dort.

Grotenburg-Stadion als möglicher Schauplatz

Wie Elias Nerlich inzwischen bekanntgab, soll mit dem KFC Uerdingen bereits ein Gegner feststehen. Auch der KFC hatte den ursprünglichen Instagram-Beitrag mit seinem offiziellen Account kommentiert.

Mit dem Grotenburg-Stadion wäre der passende Rahmen vorhanden. Dort lockte der KFC in dieser Saison bereits 10.000 Zuschauer zu einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg im Niederrheinpokal. Ob ein Vorbereitungsspiel gegen Delay Sports ähnliche Dimensionen erreichen würde, bleibt abzuwarten.

Doch auch sportlich dürfte eine Begegnung seinen Reiz haben, wenn Tradition des KFC auf Social-Media-Hype von Delay Sports aufeinander treffen.