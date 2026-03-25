Influencer dreht Challenge-Video auf Sportplatz – Verein stinksauer Er zählt zu den bekanntesten Fußball-Influencern der Region. von red · Heute, 12:47 Uhr · 0 Leser

Im Fokus: Über den Sportplatz des PSV Bork verläuft eine Hochspannungsleitung. (Archivfoto) – Foto: Negüzel

Lukas Steinlein war in den vergangenen Jahren u.a. aktiv für den VfR Sölde oder den TuS SG Oestinghausen in den heimischen Bezirksligen. Größere Aufmerksamkeit erlangte der 30-Jährige aber durch seine jahrelange Tätigkeit in den sozialen Medien. Als "LukasFootball" wurde Steinlein mit Fußball-Tipps, -Tutorials oder -Challenges bekannt. Auf YouTube bringt er es auf 340.000 Abonnenten, auf Instagram sind es 125.000 Follower.

Nun geht eine sogenannte "Strom-Challenge" von Steinlein viral. Das knapp 70 Sekunden lange Video, das am 16. März veröffentlicht wurde, zeigt Steinlein mit Tom Williams, der bei A-Ligist BW Alstedde kickt, auf einem Sportplatz. Beide versuchen eine über dem Sportplatz verlaufende Hochspannungsleitung mit dem Ball zu treffen – mit Erfolg. Steinlein wohnt in Unna, gedreht wurde das Video auf der öffentlich zugänglichen Sportanlage des PSV Bork. Dort kommt das Video aber überhaupt nicht gut an. "Das ist weder mit unserem Wissen noch mit unserem Einverständnis geschehen", betont Borks Geschäftsführer Dietmar De Sacco in den "Ruhr Nachrichten". Man habe vom Dreh zwar gewusst, aber nicht von dieser Challenge. "Das ist eine saudumme Idee, die wir in keinster Weise gutheißen und unterstützen."

De Sacco: "Eine saudumme Idee!" Steinlein erklärt, dass die Videoidee spontan entstanden sei und man ohne genau Absprache mit dem Verein "einfach drauf los gefilmt" habe. Williams spielte einst selbst für den PSV Bork und "kannte den Verein und den Platz von früher noch sehr gut". Allein auf Instagram generierte die Challenge über 1,6 Millionen Aufrufe. "Das ist das viralste Video, das ich jemals hochgeladen habe", so Steinlein. Doch er gibt zu, dass es "natürlich nicht die schlauste Aktion" war. Denn nach eigenen Angaben werde aktuell überprüft, ob nach dem Treffer ein Schaden an der Leitung entstanden ist. "Nach aktuellem Stand ist aber nichts passiert." Er räumt aber ein, dass die Diskussion dann ohnehin eine andere wäre. In der Kommentarsektion wird die Challenge heiß diskutiert. Für den PSV Bork "ist das Thema jetzt abgehakt", so De Sacco. "So etwas soll nicht wieder vorkommen und nochmal in aller Klarheit: Wir tolerieren so etwas bei uns am Platz keinesfalls." Lukas Steinlein gibt sich kompromissbereit und erwidert, dass er bereit wäre, "das Video runterzunehmen und vernünftig darüber zu reden, falls der Verein das möchte". Man würde dieses Video "in der Form auf jeden Fall nicht nochmal machen".