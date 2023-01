Indoor Damen: Finalturnier in Niederkorn! Hallenmeisterinnen werden am 29.1. ab 14 Uhr gesucht

Wie die FLF am Samstagnachmittag mitteilte, wird das Finalturnier der Hallenmeisterschaft der Frauen am kommenden Sonntag, den 29.Januar 2023 in der Sporthalle in Niederkorn ausgetragen werden.

Der erste Anstoss ist für 14 Uhr vorgesehen. Für das Finale des "Indoor Damen" sind die Teams von SC Ell, FCM Young Boys Diekirch, FC Jeunesse Junglinster, FC Mamer 32, FC Swift Hesperingen als einziger Zweitligist und FC Differdingen 03 qualifiziert. Der genaue Spielplan wurde bislang noch nicht veröffentlicht.

Das Presseschreiben der FLF