Indoor-Cup-Sieger 2025 - SF Lechtingen

Der Bezirksligist SF Lechtingen setzte sich in einem rassigen Finale im bis aus den letzten Platz ausgebuchten Belmer Sporthalle gegen seinen Nachbarn TSV Wallenhorst verdient mit 2:0 Toren durch und sicherte sich verdient den diesjährigen Titel als 35. Belmer Indoor-Cup-Siegers. Der SF Lechtingen hatten den Titel zuletzt 2018 und 2019 gewonnen und löste in diesem Jahr BW Hollage ab. Der Titelverteidiger der vergangen zwei Spielzeiten konnte einen schwachen Turnierauftakt nicht mehr korrigieren und den Ausfall von Torjäger Arlind Smokolli nicht kompensieren. Als Dritter der Zwischenrunde platzte der Traum vom Indoor-Sieger-Hattrick bereits vor dem Halbfinale.

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase sorgte Jamie Welte im Finale Mitte des ersten Spielabschnitts mit einem Lattenkracher für den ersten Höhepunkt des Spiels. Kurz danach zielte der auffälligste Spieler des Turniers Luca Maunert vom SF Lechtingen knapp über das Tor. Kurz nach dem Seitenwechsel der zweimal zehnminütigen Spielzeit gelang Jonas Albers der viel umjubelte Führungstreffer für den SF Lechtingen. Drei Minuten vor dem Ende baute Luca Maunert die Lechtinger Führung auf 2:0 aus und sorgte für die Vorentscheidung. Am Ende ein verdienter Titelgewinn aufgrund der Leistungen des gesamten Turniers.

Den dritten Platz sicherte sich der Kreisligist TUS Bad Essen mit 4:3-Erfolg im Neunmeterschießen gegen mit zahlreichen und lautstarken Anhang angereisten Bezirksligisten TSV Venne.

Im Halbfinale hatte sich der SF Lechtingen in einen Rausch gespielt und den Liga-Konkurrenten TSV Venne mit 4:0 aus der Halle gefegt. Der TSV Wallenhorst gewann durch einen späten Treffer von David Haucap wenige Sekunden vor der Schlußsirene mit 1:0 Toren gegen den Kreisligisten TUS Bad Essen.

Die Endstände der Zwischenrunde:

Endstand der Zwischenrunde – Foto: Fupa

Wir haben noch Stimmen bei den Finalteilnehmer eingefangen:

Glückwunsch an die Jungs! Nach einer verdienten Auftaktniederlage gegen starke Wallenhorster und einem hart erkämpften Sieg gegen Belm haben wir vier fantastische Spiele gespielt und dabei insbesondere bei den 4:0 Siegen gegen Hollage und Venne Ausrufezeichen gesetzt, die wahrscheinlich die wenigsten erwartet hätten. Ein Titelgewinn ist immer wieder etwas Besonderes," meinte Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen).

"Wir sind, auch wenn eine Finalniederlage immer brutal wehtut, Stolz auf den gegangenen Weg und auf das Erreichte. Die Jungs haben sich über Teamwork, Leidenschaft und Zusammenhalt über beide Tage das gute Ergebnis redlich verdient. Am Ende fehlte ein wenig der Punch und vielleicht auch die Abgezocktheit einer erfahrenen Truppe. Hier aber auch Glückwunsch an Lechtingen, die sich nach der Auftaktniederlage stark in das Turnier gefighted haben und sich den Sieg dann am Ende auch erarbeitet und verdient haben,“ sagte uns Trainer Tony Hardorf (TSV Wallenhorst).