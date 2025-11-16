 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Indoor-Cup in Belm: Auslosung bringt spannende Gruppen

Zwischenrunde und Finaltag am 27. Dezember versprechen hohe Spannung

Verlinkte Inhalte

KL Osnabrück St. A
KL Osnabrück St. B
1. KK Nord (A)
1. KK Nord (B) Osna
2. KK Osnabrück St. A

Die Hallenfußballsaison 2025/2026 nimmt Fahrt auf. Am Sonntag wurde in Belm die Gruppenphase für den Indoor-Cup ausgelost, mit dem der SV Concordia Belm-Powe wie gewohnt das regionale Hallenspektakel eröffnet. Das Traditionsturnier weist erneut ein starkes Teilnehmerfeld auf. Bezirksligisten sowie ambitionierte Mannschaften aus Kreisliga und Kreisklasse sorgen für ein attraktives Niveau. Besonderes Augenmerk gilt dem Finaltag, der in diesem Jahr auf den 27. Dezember gelegt wurde.

Auslosung der Vorrunde

Gruppe 1

  1. Blau-Weiss Hollage

  2. Hunteburger SV

  3. SG Wimmer/Lintorf

  4. TuS Bad Essen

Gruppe 2

  1. Blau-Weiss Hollage II

  2. SG Ostercappeln / SV Schwagsto

  3. SV Concordia Belm-Powe II

  4. Sportfreunde Lechtingen

Gruppe 3

  1. FC Sandzak

  2. SuS Vehrte

  3. TSV Venne

  4. TSV Wallenhorst

  5. TuS Eintracht Rulle

Gruppe 4

  1. FC Bissendorf

  2. SV 28 Wissingen

  3. SV Concordia Belm-Powe

  4. Sportfreunde Schledehausen

  5. TV 01 Bohmte

Nach der Vorrunde folgt eine Zwischenrunde mit zwei Gruppen, ehe das Turnier in die K.o.-Phase übergeht. Halbfinals und Finale bilden den Abschluss des Indoor-Cups, der traditionell zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer anzieht.

Aufrufe: 016.11.2025, 17:29 Uhr
redAutor