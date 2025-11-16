Indoor-Cup in Belm: Auslosung bringt spannende Gruppen

Die Hallenfußballsaison 2025/2026 nimmt Fahrt auf. Am Sonntag wurde in Belm die Gruppenphase für den Indoor-Cup ausgelost, mit dem der SV Concordia Belm-Powe wie gewohnt das regionale Hallenspektakel eröffnet. Das Traditionsturnier weist erneut ein starkes Teilnehmerfeld auf. Bezirksligisten sowie ambitionierte Mannschaften aus Kreisliga und Kreisklasse sorgen für ein attraktives Niveau. Besonderes Augenmerk gilt dem Finaltag, der in diesem Jahr auf den 27. Dezember gelegt wurde.