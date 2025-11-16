Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Indoor-Cup in Belm: Auslosung bringt spannende Gruppen
Zwischenrunde und Finaltag am 27. Dezember versprechen hohe Spannung
Die Hallenfußballsaison 2025/2026 nimmt Fahrt auf. Am Sonntag wurde in Belm die Gruppenphase für den Indoor-Cup ausgelost, mit dem der SV Concordia Belm-Powe wie gewohnt das regionale Hallenspektakel eröffnet. Das Traditionsturnier weist erneut ein starkes Teilnehmerfeld auf. Bezirksligisten sowie ambitionierte Mannschaften aus Kreisliga und Kreisklasse sorgen für ein attraktives Niveau. Besonderes Augenmerk gilt dem Finaltag, der in diesem Jahr auf den 27. Dezember gelegt wurde.
Auslosung der Vorrunde
Gruppe 1
Blau-Weiss Hollage
Hunteburger SV
SG Wimmer/Lintorf
TuS Bad Essen
Gruppe 2
Blau-Weiss Hollage II
SG Ostercappeln / SV Schwagsto
SV Concordia Belm-Powe II
Sportfreunde Lechtingen
Gruppe 3
FC Sandzak
SuS Vehrte
TSV Venne
TSV Wallenhorst
TuS Eintracht Rulle
Gruppe 4
FC Bissendorf
SV 28 Wissingen
SV Concordia Belm-Powe
Sportfreunde Schledehausen
TV 01 Bohmte
Nach der Vorrunde folgt eine Zwischenrunde mit zwei Gruppen, ehe das Turnier in die K.o.-Phase übergeht. Halbfinals und Finale bilden den Abschluss des Indoor-Cups, der traditionell zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer anzieht.