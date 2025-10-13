Rhedas Nils Müller (m.) verliert hier den Ball gegen Daniel Nadig (r.) und fliegt in der 68. Minute vom Platz. – Foto: Philipp Bülter

Individuelle Klasse von Joel Kirsch lässt den FC Kaunitz jubeln Westfalenliga-Aufsteiger gewinnt das auf schwachem fußballerischen Niveau geführte Derby gegen den FSC Rheda durch eine Einzelleistung. Nach einer Roten Karte in der 68. Minute sind die Gäste in Unterzahl besser, haben aber keine klare Chance auf das 1:1.

Wenig fußballerische Höhepunkte, dafür viel K(r)ampf auf beiden Seiten kennzeichneten das Westfalenliga-Derby zwischen dem FC Kaunitz und dem FSC Rheda, das der Aufsteiger letztlich verdient mit 1:0 (0:0) gewann. Die Gäste aus der Fürstenstadt agierten ab der 68. Minute nach einer harten Roten Karte gegen Nils Müller in Unterzahl, waren dann spielbestimmend, konnten sich aber keine klare Chance zum Ausgleich erspielen. So entschied Joel Kirsch mit seinem Treffer nach einem feinen Solo, als er mehrere FSC-Akteure aussteigen ließ, in der 50. Minute das Kreisderby.

„Felix Frosch läuft zu unserem Spieler hin und schubst den komplett weg. Er hat Gelb und dann musst du da auch Gelb-Rot geben“, sagte Victoria-Trainer Christopher Hankemeier zu einer Szene in der Nachspielzeit. „Ich habe gerade zu den Jungs gesagt: Wir sprechen als erstes über den Schiri, das ist mir dann aber auch zu einfach. Der macht heute in meinen Augen kein gutes Spiel, aber wir auch nicht.“



Ganz anders war die Laune natürlich beim FC Kaunitz, der nach der 2:7-Klatsche in Mesum die richtig Reaktion zeigte. „Ich bin mit der Defensivarbeit meiner Jungs ganz zufrieden. Gerade nach dem Siebener-Pack letzte Woche war es wichtig, dass wir eine Grundstabilität finden. Und das haben die Jungs ganz toll gemacht auch wenn es, wie ich es immer so sage, kein Leckerschmaus war“, sagte FCK-Trainer Levent Cayiroglu. Seine Mannschaft fand deutlich besser in die Partie und hatte durch Fabio Kristkowitz nach Zuspiel von Gian Manuel Piper (13.) auch eine gute Chance. Nach etwa einer halben Stunde übernahm der im Vorfeld favorisierte FSC Rheda die Spielkontrolle. Martin Aciz (33.) und Engin Güney (45.) ließen den durchaus möglichen Führungstreffer aus.

„In der Halbzeit habe ich den Jungs gesagt, dass die Basis für die zweite Halbzeit die Defensivarbeit bleiben muss“, so Cayiroglu, der dann sogar die schnelle Führung seiner Mannschaft sah. „Das ist die individuelle Klasse von Joel. Wenn der so in einen Raum reindribbelt, hat er auch keine Angst, dass mal einer von der Seite kommt. Hut ab, wie er das Ding dann auch noch abschließt“, lobte der FCK-Trainer seinen Außenstürmer. „Das Tor ist zu billig, das muss ich nochmal auf Video sehen. Warum dann auf einmal Justus Kappel-Sudbrock da als linker Verteidiger verteidigt, ist komisch“, meinte Christopher Hankemeier.