Individuelle Klasse von Joel Kirsch lässt den FC Kaunitz jubeln

Wenig fußballerische Höhepunkte, dafür viel K(r)ampf auf beiden Seiten kennzeichneten das Westfalenliga-Derby zwischen dem FC Kaunitz und dem FSC Rheda, das der Aufsteiger letztlich verdient mit 1:0 (0:0) gewann. Die Gäste aus der Fürstenstadt agierten ab der 68. Minute nach einer harten Roten Karte gegen Nils Müller in Unterzahl, waren dann spielbestimmend, konnten sich aber keine klare Chance zum Ausgleich erspielen. So entschied Joel Kirsch mit seinem Treffer nach einem feinen Solo, als er mehrere FSC-Akteure aussteigen ließ, in der 50. Minute das Kreisderby.
„Felix Frosch läuft zu unserem Spieler hin und schubst den komplett weg. Er hat Gelb und dann musst du da auch Gelb-Rot geben“, sagte Victoria-Trainer Christopher Hankemeier zu einer Szene in der Nachspielzeit. „Ich habe gerade zu den Jungs gesagt: Wir sprechen als erstes über den Schiri, das ist mir dann aber auch zu einfach. Der macht heute in meinen Augen kein gutes Spiel, aber wir auch nicht.“
Ganz anders war die Laune natürlich beim FC Kaunitz, der nach der 2:7-Klatsche in Mesum die richtig Reaktion zeigte. „Ich bin mit der Defensivarbeit meiner Jungs ganz zufrieden. Gerade nach dem Siebener-Pack letzte Woche war es wichtig, dass wir eine Grundstabilität finden. Und das haben die Jungs ganz toll gemacht auch wenn es, wie ich es immer so sage, kein Leckerschmaus war“, sagte FCK-Trainer Levent Cayiroglu. Seine Mannschaft fand deutlich besser in die Partie und hatte durch Fabio Kristkowitz nach Zuspiel von Gian Manuel Piper (13.) auch eine gute Chance. Nach etwa einer halben Stunde übernahm der im Vorfeld favorisierte FSC Rheda die Spielkontrolle. Martin Aciz (33.) und Engin Güney (45.) ließen den durchaus möglichen Führungstreffer aus.
„In der Halbzeit habe ich den Jungs gesagt, dass die Basis für die zweite Halbzeit die Defensivarbeit bleiben muss“, so Cayiroglu, der dann sogar die schnelle Führung seiner Mannschaft sah. „Das ist die individuelle Klasse von Joel. Wenn der so in einen Raum reindribbelt, hat er auch keine Angst, dass mal einer von der Seite kommt. Hut ab, wie er das Ding dann auch noch abschließt“, lobte der FCK-Trainer seinen Außenstürmer. „Das Tor ist zu billig, das muss ich nochmal auf Video sehen. Warum dann auf einmal Justus Kappel-Sudbrock da als linker Verteidiger verteidigt, ist komisch“, meinte Christopher Hankemeier.
Die Rote Karte habe seiner Mannschaft dann aber eher geschadet, als dass sie geholfen hat, sagte Levent Cayiroglu. „Ich hatte das Gefühl, dass wir zu früh in den Verwaltungsmodus gegangen sind und dachten, jetzt spielen wir das Ding hier runter.“ Der FSC Rheda hatte indes keine klare Chance mehr zum Ausgleich. „Wir spielen nie auf Rasen und dann zu zehnt ab der 70. nochmal eine Schippe draufzulegen, ist halt unglaublich schwer. Da mache ich den Jungs auch gar keinen Vorwurf. Kaunitz hat heute einfach ein bisschen mehr Derby gelebt als wir. Wobei wir ja auch Spielanteile hatten, ohne richtig zwingend zu sein. Aber andersherum war es der Gegner ja auch nicht“, zog Christopher Hankemeier ein ernüchterndes Derby-Fazit.
FC Kaunitz: Leier – Dingerdissen, Frosch, Maasjost, Cord-Brüning – Bollwicht (81. Stickling), Nadig, Hanna (86. Bakin) – Pieper (75. Brink), Kristkowitz (88. Blomberg), Kirsch (81. Bikliqi).
FSC Rheda: P. Müller – Wennier, Lücke, Ellefred (70. Fischer), Justus Kappel-Sudbrock – N. Müller, Güney (81. Parkes) – Milic (70. Sievers), Acar (58. Dogan), Aciz – Linnemann.
Schiedsrichter: Henry Schröder (Detmold)
Zuschauer: 207
Rote Karte: Nils Müller (Rheda) wegen groben Foulspiels (68.)
Gelbe Karten: Frosch, Nadig, Kristkowitz, Dingerdissen, Brink, Stickling – Pascal Müller