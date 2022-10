Individuelle Klasse von Ablie Suwareh entscheidet letztlich das Derby!

In einem insgesamt ausgeglichenen Derby wäre ein Punktgewinn für den SV Ballrechten-Dottingen beim Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten VFR Hausen möglich gewesen. Am Ende entschied die individuelle Klasse durch Hausens Ablie Suwareh, der in der 37. Minute glänzend die 1:0 Führung einleitete. Der Handelfmeter für Hausen in der Schlussminute zum 2:0 war am Ende nicht wirklich spielendscheidend. Dottingens Coach Michele Borrozzino vertraute auf die Anfangself aus dem Heimspiel gegen den SV Au-Wittnau, aber mehr ist momentan bei den Dottingern auch kaum möglich. Mit Manuel Pfefferle, Chrisi Casar, Tim Gläsner, David Müller, Ardian Pfeiffer und Simon Bimmler fehlten gleich ein halbes Duzend wichtiger Spieler bei den Gästen, Denis Krasniqi ist hier eh außen vor. Hausens Coach Marco Dufner mit der vollen Kapelle in diesem Derby. Die Gastgeber und Tabellenführer VFR Hausen in der 2. Minute schon mit einer guten Chance, doch Torhüter Kai Vogler klärte gegen Ablie Suwareh. In der 7. Minute gute Freistoßchance für Dottingens Angelo Minardi aus 20 Metern, der Ball dann doch einen knappen Meter am Hausener Tor vorbei. Glück für die Gäste in der 17. Minute als nach einem Eckball für Hausen Leon Beckmann den Ball direkt aus 16 Metern an die Querlatte schoss. Beide Teams aber ansonsten auf Augenhöhe, wobei die Gäste gar mehr Spielanteilen hatten. In der 29. Minute scheiterte dann Dottingens Jojo Link aus spitzem Winkel an Hausens Keeper Oliver Gümpel. Gute Kontergelegenheit dann für die Gäste in der 34. Minute, am Ende verzog Angelo Minardi aussichtsreich 18 Meter vor dem Hausener Tor den Ball. Drei Minuten später die Führung für den Tabellenführer. Bis dahin hatten die Gäste Hausens Ausnahmespieler Ablie Suwareh gut in Schach gehalten. Aber in dieser Situation setzte sich Suwareh gleich gegen drei Gästespieler durch und bediente im Strafraum mußtergültig Florian Ries, der flach zum 1:0 einschoss. Dottingen kurz angeschlagen, denn kurz nach der Führung konnte Gäste Torhüter Kai Vogler nochmals gegen Hausens Goalgetter Florian Ries per Fußbabwehr klären, es blieb aber dann bei der knappen 1:0 Führung für den Tabellenführer zur Pause. Die knappe Führung für die Gastgeber natürlich dann von Vorteil, Hausen stand nun in der 2. Halbzeit wesentlich tiefer und lauerte auf Konter. Die Gäste taten sich in der Folge schwer gegen die gut gestaffelte Defensive von Hausen gute Möglichkeiten zu kreieren. Dottingen mit mehr Ballbesitz, aber ohne die ganz klaren Chancen. In der 64. Minute versuchte es erneut Gästespieler Angelo Minardi aus der Distanz und im Gegenzug vergab dann auch Hausens Elias-Manuel Fischer. Richtig gefährlich für Hausen wurde es dann nochmals in der 72. Minute nach einem Freistoß von Angelo Minardi aus halbrechter Position und Jojo Link verpasste am Fünfmeterraum den Ball nur um Zentimeter. Dottingen musste in der Schlussviertelstunde noch mehr riskieren und Hausens David Eichelberg konnte gerade noch im Gäste Strafraum geblockt werden. Gäste Coach Michele Borrozzino brachte nochmals frische Offensiv Spieler in Person von Lars Ole Nagel und Youngster Philip Beyer in den Schlussminuten. Doch die Entscheidung dann in der 89. Minute. Kurz zuvor verlangte der Hausener Anhang nach einem Zweikampf zwischen Hausens Florian Ries und Dottingens Patric Komann einen Elfmeter, doch das war am Ende doch zu wenig. Als dann der Ball aus zwei Metern vom Knie von Jonas Rinderle an den angelegten Arm von Jose Ngonge Mboyo landete entschied Schiedsrichter Dominik Schwind auf den Punkt. Mario Kaltenmark verwandelte den Hand Elfmeter sicher zum 2:0 Endstand. Am Ende sicherte sich der Tabellenführer VFR Hausen in einem fair geführten Derby die drei Punkte, allerdings hätte der SV Ballrechten-Dottingen ein Remis in einer ausgeglichenen Partie durchaus verdient gehabt.