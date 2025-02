„Individuelle Klasse hat sich durchgesetzt“ - FC Penzberg schlägt überforderten SV Münsing klar

Münsing – Die Gäste ließen die Münsinger nie wirklich am Spiel teilnehmen – über die gesamten 90 Minuten verbuchte der Kreisligist lediglich zwei bis drei Abschlüsse. „Wir waren ein bisschen überfordert. Irgendwann kannst du das nicht mehr verteidigen“, räumte Trainer Ralf Zahn ein. In der ersten Halbzeit versuchten es die Gastgeber aus einer ungewohnten 4-4-2-Formation heraus, hatten damit aber ihre Probleme.

Bis zur Pause schraubte Penzberg das Ergebnis auf 0:3. Die zweite Halbzeit im gewohnten 4-2-3-1 fand Zahn dann wesentlich besser – dem FCP gelangen erst in der Schlussphase die Treffer vier und fünf. „Die individuelle Klasse hat sich durchgesetzt“, würdigte der Trainer die enorme Qualität des Gegners.

Am Sonntag kommt um 15 Uhr mit dem TuS Holzkirchen gleich der nächste hochkarätige Gegner nach Münsing. Für die Zahn-Elf ist es der letzte reguläre Test, ehe sie nach einem Wochenende im Trainingslager wieder in die Punktrunde einsteigen. Gegen den Tabellenachten der Bezirksliga Ost kommt es für Zahn darauf an, dass seine Mannschaft die Partie wieder über eine längere Zeit offen gestalten kann: „Wir müssen hinten wenig Chancen zulassen und nach vorne wieder kreativer werden.“