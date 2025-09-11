Individuelle Fehler und ein „gefährliches Spiel“

Die vier Landesligisten aus dem Kreis Heinsberg sind am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga unter sich. Alle hoffen auf den ersten Saisonsieg. Verlautenheide, Hürth und Fliesteden mit weißer Weste.

Am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga Staffel 2 dürfte sich zeigen, wer in den kommenden Wochen nach oben und wer eher nach unten schauen muss. Drei Teams (Verlautenheide, Hürth und Fliesteden) sind bislang verlustpunktfrei, fünf (SV Eilendorf, Arnoldsweiler, Uevekoven, Glesch und Helpenstein) haben noch keinen Zähler auf der Habenseite. Die vier Mannschaften aus dem Kreis Heinsberg sind am kommenden Sonntag unter sich. Alle eint, dass sie noch ohne Sieg sind.

SV Helpenstein – Germania Teveren (So., 15 Uhr): Individuelle Fehler „begleiteten“ den SV Helpenstein in den ersten beiden Spielen und führten zu zwei Niederlagen. „Darüber habe ich mit den Jungs am Dienstag eine Stunde gesprochen“, sagt Dominik Hahn. Der Kapitän und sportliche Leiter hat zur neuen Saison zusammen mit Utku Arslan auch das Traineramt übernommen. Auf dem Platz können beide nicht helfen. Dominik Hahn hat sich nach einem Kreuzbandriss, der im Juni operiert wurde, die Rückrundenvorbereitung als persönliches Ziel für die Rückkehr gesetzt, für Utku Arslan ist die Saison wohl gelaufen. Die beiden Trainer sind derzeit noch auf der Suche nach einem dritten Mann für die Trainingsarbeit.

Auch zwei andere Langzeitverletzte werden schmerzlich vermisst. „Wir müssen 30 Tore auffangen“, sagt Dominik Hahn. Robin Jackels hatte in der Vorsaison 15 Tore erzielt, Dominic Sinanoglu 14. Dominik Hahn war da einmal erfolgreich. Durchweg junge Spieler übernehmen die Aufgaben nun. „Wir haben ein Durchschnittsalter von 21 Jahren“, rechnet er vor. Die jungen Spieler sollen an das Niveau herangeführt werden. Sie seien bereit, Erfahrung zu sammeln und gemeinsam erfolgreich zu sein. Es gelte auch, die 17- bis 20-Jährigen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich weiterzuentwickeln.

Auch gegen Teveren gehen die Spieler des SV Helpenstein mit dem Vorsatz in die Partie, die ersten Punkte zu holen. Die 0:6-Niederlage beim letzten Aufeinandertreffen am 1. Mai ist kein Thema mehr. Denn da hatte der SV einen rabenschwarzen Tag erwischt, an dem nichts funktionierte.

Für die Germania ist es bereits das dritte Auswärtsspiel, Der Rasenplatz im Heidestadion wird noch überarbeitet, es dauert noch etwas, bevor der neue Kunstrasenplatz benutzt werden kann. Mit dem ersten „echten“ Heimspiel rechnet Trainer Sebastian Wirtz Anfang Oktober. Es sei zwar nicht optimal, aber auch keine Ausrede, arrangiert man sich mit der Situation.

Ein Punkt steht nach den ersten beiden Spielen zu Buche. „Ein ordentliches Spiel“ hatte Germania beim 0:0 in Schafhausen abgeliefert, bei der 1:4-Niederlage in Zülpich – hier war das Heimrecht getauscht worden – hatte der Trainer die Art und Weise der Gegentore angeprangert. „Wir sind aber total entspannt“, ist Sebastian Wirtz davon überzeugt, dass der erste Dreier bald eingefahren wird. Die Mannschaft muss sich noch einspielen. Nach der Urlaubszeit fehlt noch der Rhythmus. Der Kader sei mit 19 Feldspielern und drei Torhütern groß genug. Vermisst werden aber die Langzeitverletzten Jan Bach, der eine wichtige Rolle im Germania-Spiel ausfüllt, und Folajomi Orolade.

In Wildenrath erwartet Sebastian Wirtz ein spannendes Spiel. „Das 6:0 aus der Rückrunde ist kein Maßstab“, weiß er. Am 1. Mai schoss Teveren damals noch im Kampf um den Klassenerhalt das halbe Dutzend Tore. „Es ist eine neue Saison mit neuen Mannschaften“, sagt der Germania-Trainer. Er hätte aber nichts dagegen einzuwenden, wenn bei seinem Team in diesem Spiel der Knoten platzen würde.

Union Schafhausen – Sportfreunde Uevekoven (So., 17.45 Uhr): Defensiv top, nach vorne ausbaufähig. Das ist die vordergründige Bilanz von Union Schafhausen nach zwei Spieltagen. Beide Partien des Mittelrheinligaabsteigers endeten 0:0. „Gegen Teveren waren wir nicht mutig genug, bei Lich-Steinstraß haben wir uns Chancen herausgearbeitet“, sagt Trainer Jörg Halfenberg. Sein Fazit: „Wir sind auf einem guten Weg und spielen uns Chancen heraus, wir müssen den Ball nur noch über die Linie bringen.“ Das soll gegen Uevekoven passieren. Jörg Halfenberg warnt: „Es ist ein gefährliches Spiel, Uevekoven wird nach zwei Niederlagen besonders motiviert sein.“ Der Trainer fügt an: „Es ist ein guter Gegner, der angeschlagen ist“. Wenn Union aus Uevekoven die Favoritenrolle zugeschoben wird, gibt Schafhausens Trainer das „gerne“ zurück.

Jörg Halfenberg kann gegen den Liganeuling auf sein komplettes Personal zurückgreifen. Er setzt auf die Unterstützung der Fans. Da man sich auf eine späte Anstoßzeit geeinigt hat, wird im Kuhlert wieder mit vielen Zuschauern gerechnet. So war es auch am ersten Spieltag gegen Teveren. Schafhausen und Uevekoven haben sich auch schon auf einen Termin für das Rückspiel geeinigt; es wird an einem Freitagabend (6. März, 20 Uhr) ausgetragen.

„Schafhausen ist Favorit - bei unseren 5:10 Toren“, sagt Uevekovens Trainer Daniel Marschalk. Der Neuling war in den ersten beiden Partien „fußballerisch nicht die schlechtere Mannschaft“. „Aber“, so hat es Daniel Marschalk gesehen, „die zehn Gegentore waren Geschenke.“ Ihm fehlte vor allem die Stabilität in der Mitte; hier mangelte es auch an der Abstimmung. Das hat der Trainer in der Aufarbeitung der 2:6-Niederlage gegen Breinig deutlich angesprochen. „Wir werden in Schafhausen tief stehen“, kündigt er bereits an. Denn ihm ist wichtig, dass sein Team endlich einmal ohne Gegentor bleibt. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Nico Czichi. Dem wichtigen Mittelfeldspieler war gegen Breinig bei einem Spreizschritt ein Gegner auf das Knie gefallen. Dabei ist, so der Trainer, kein größerer Schaden entstanden. Aber die Verletzung ist sehr schmerzhaft. So rechnet Daniel Marschalk eher damit, dass ihm Nico Czichi an diesem Sonntag ausfällt.

Defensive Stabilität

Der Trainer hofft, dass Fabian Malek und Marcio da Silva bald wieder einsatzbereit sind, und Zugang Mark Szymczewski eingreifen kann. „Er war viermal beim Training“, sagt Daniel Marschalk zum routinierten Neuen von Raspo Brand. Er hatte mit Joshua Holtby in Beeck zusammengespielt und kennt Sven Jansen und Jens Engert aus gemeinsamen Zeiten bei Borussia Freialdenhoven. Von Szymczewski erhofft sich der Trainer die defensive Stabilität.

Zwei Uevekovener Spieler betreten „bekannten“ Boden: Marc Hotopp spielte viele Jahre in Schafhausen, Lucas de Brito in der vergangenen Saison.

Gleich drei Mannschaften stehen nach zwei Spielen in der Fußball-Landesliga mit weißer Weste da. Verlautenheide hat spielfrei, der FC Hürth tritt beim noch punktlosen (erst eine Partie absolviert) SV Eilendorf an und der SC Fliesteden empfängt die Viktoria aus Arnoldsweiler, die ebenfalls null Punkte aus einem Spiel auf dem Konto hat.

Gespannt darf man auch auf die Partie Zülpich gegen Lich-Steinstraß blicken. Beide Teams haben vier Punkte bei den ersten beiden Auftritten gesammelt und können sich mit einem weiteren Sieg erstmal oben festsetzen.

Die Spiele am Wochenende: Kurdistan Düren – Raspo Brand, SV Eilendorf – Hürth, Helpenstein - Teveren (alle So., 15 Uhr), Fliesteden – Arnoldsweiler (So., 15.15 Uhr), Breinig – Glesch-Paffendorf, Zülpich – Lich-Steinstraß (beide So., 15.30 Uhr), Schafhausen - Uevekoven (So., 17.45 Uhr)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de