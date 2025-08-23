Individuelle Fehler sorgen für Niederlage Hombergs

Nach dem starken Start gegen den TSV Meerbusch musste der VfB Homberg die erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Stefan Janßen verlor 1:3 beim VfL Jüchen-Garzweiler. Der Übungsleiter sprach über das verlorene Duell.

Dieser frühe Gegentreffer zeigte Wirkung, denn die nächste Großchance gehörte auch der Heimmannschaft. "Ehrlicherweise muss man nach neun Minuten Zwei zu Null hinten liegen. Da hat unser Torwart überragend gehalten", sagte der Übungsleiter. Weiter führte er aus: "Dann haben wir uns gefangen bis zur Halbzeit, haben das Spiel zumindest offen gehalten, wenn es nicht sogar leichte Vorteile für uns waren. Es gab zwei strittige Szenen im gegnerischen Sechszehner, einmal Foulspiel, einmal Hand, wo beide Male der Schiedsrichter es anders gesehen hat."

Gegen die heimstarken Jüchener erwischten die Homberger einen denkbar schlechten Start, denn nach nur drei Minuten bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Hasan Akcakaya zur 1:0-Führung verwandelte. "Wir wussten, dass Jüchen zuhause versucht, am Anfang eines Spiels richtig Alarm zu machen. Dann ist uns dummerweise ein Fehler unterlaufen direkt nach anderthalb Minuten, indem wir ein unnötiges Foul im Sechszehner machen, der zum Elfmeter führt. Dann liegst du früh Eins zu Null hinten", erklärte Janßen.

Druckphase wird belohnt, Ausgleich hält jedoch nicht lange

Mit dem 0:1-Rückstand ging es dann für seine Mannschaft in die Halbzeit. In der Pause wechselte der VfB zweimal. "Wir hatten dann eine etwas andere Herangehensweise ans Spiel. Starten aber wieder nicht gut in die zweite Halbzeit. Vier Minuten nach Wiederanpfiff, Flanke von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, lassen wir sträflich alleine den Spieler, der schießt aus zwei Metern super aufs Tor, aber unser Torwart hält wieder überragend", beschrieb der Chefcoach.

Doch diese Chance rüttelte die Homberger wohl wach, denn sie kamen daraufhin besser ins Spiel und drückten auf den Ausgleich. "Dann kommt die beste Phase unseres Spiels, wo Nowicki, der Torwart von Jüchen, zweimal sehr gut hält. Dann kriegen wir einen ganz klaren Elfmeter nicht. Emir Demiri wird am Schussbein im Sechszehner getroffen und zwar deutlich, aber da ist der Pfiff dann leider ausgeblieben.

In der 56. Minute war es dann allerdings soweit - Luca Thissen traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. "Trotzdem machen wir durch eine tolle Kombination über Younes Mouadden, Andres Gomez Dimas und letztlich Luca Thissen das Eins zu Eins. Sind dann eigentlich stärker und dann führt wieder ein Fehler zu der für mich entscheidenden Szene des Spiels", erzählte Janßen. Nutznießer war Jochen Schumacher, der die erneute Führung der Hausherren herstellte (70.). "Unnötiger Ballverlust an der Außenbahn mit anschließendem Foul. Die Freistoßflanke kommt rein, Kopfball-Bogenlampe in die lange Ecke, unhaltbar für den Torwart", schilderte der Cheftrainer den 1:2-Gegentreffer.

Entscheidung in der Schlussphase

Im Anschluss drängte der VfB auf den erneuten Ausgleichstreffer, musste aber kurz vor Ende die 1:3-Entscheidung durch Glayne Wago hinnehmen (84.). "Wir sind angelaufen, angelaufen, angelaufen und dann passiert das, was dann halt passiert. Der Gegner kommt einmal mit einem tollen Angriff nach vorne, hauen uns das Drei zu Eins rein und dann wars entschieden, obwohl wir dann noch alles versucht haben. Nowicki hält dann nochmal zweimal sehr gut, aber das war dann schon in der Schlussphase des Spiels", verriet der Chefcoach.

Schlussendlich kassierte der VfB Homberg die erste Niederlage in einem Pflichtspiel in der aktuellen Saison. Janßen sagte folgendes über die Partie: "Unterm Strich war es ein gutes, sehr intensiv geführtes Oberliga-Spiel, aber in keinster Weise unfair, hart aber nicht unfair. Am Ende kann man sagen, wer mehr Fehler macht verliert ein Spiel oder im Umkehrschluss, wer weniger Fehler macht gewinnt ein Spiel, diese alte These zählte heute. Wir haben mehr Fehler gemacht als der Gegner und deswegen haben wir das Spiel verloren."

Homberg verpasste somit den perfekten Saisonstart. Die Mannschaft von Janßen kann allerdings mit einem Erfolg im kommenden Spiel die Niederlage gegen Jüchen wieder vergessen machen. In der kommenden Begegnung warten die Sportfreunde Baumberg auf den VfB.