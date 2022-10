Individuelle Fehler kosten Olching Punkte - „Das darf uns nicht passieren“ SCO beendet Hinrunde auf Platz elf

Zweimal führte der SC Olching beim FV Illertissen II und trotzdem musste das Team von Trainer Martin Buch am Ende mit leeren Händen nach Hause fahren.

Olching – Bei der Reserve des Regionalligisten unterlagen die Amperstädter mit 2:3 (1:1). Nach dem Spiel war der SCO-Coach hin- und hergerissen, was er von der Partie halten sollte. Zum einen hatte er Positives von seiner Mannschaft gesehen – gerade im Spiel nach vorne. „Spielerisch war das gut. Vor allem das Tor zum 1:0 war überragend herausgespielt“, so Buch. Doch da waren auch noch die weniger positiven Seiten des Olchinger Auftritts. „Nicht zufrieden bin ich mit der Chancenverwertung und dass wir nicht in letzter Konsequenz verteidigt haben.“

In der Anfangsphase hatten sich die Gäste schwer getan. Doch nach schöner Kombination brachte Benedikt Wiegert den SCO in Führung (31.). Es schien zu laufen für die Amperstädter - zumindest bis Patrick Ekinci kurz vor der Pause für Illertissen zum 1:1 traf (43.). „Ein saublödes Tor. Da haben wir den zweiten Pfosten nicht abgedeckt“, so der SCO-Coach. Der Gegentreffer war aber auch symptomatisch für den Auftritt der Olchinger. „Die individuellen Umschaltmomente haben nicht geklappt. So haben wir einige Konter kassiert“, sagt Buch. Und so fiel nicht nur das 1:1, sondern auch der Ausgleich zum 2:2 wieder durch Ekinci (70.). Zuvor hatte Sebastian Heiß die Gäste ein zweites Mal in Front geschossen (53.).

Doch damit nicht genug. In der 80. Minute drehte Robin Glöckle die Begegnung endgültig zu Gunsten des FV Illertissen II. „Das darf uns nicht passieren“, sagt Buch. Bei einer 2:1-Führung dürfe man nicht „in Schönheit sterben, sondern muss mindestens einen Punkt verteidigen“, so der SCO-Trainer weiter. Besonders ärgerlich: Der Treffer zum 2:3 fiel nach einem Einwurf der Olchinger. „Das ist dann vielleicht auch zu naiv verteidigt“, sagt Buch. Die Hinrunde beenden die Amperstädter damit auf Platz elf. Weiter geht es nächste Woche mit dem Spiel in Jetzendorf. (Thomas Benedikt)