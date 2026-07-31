Individuelle Fehler kosten Leiferde den Pokaleinzug

Der VfL Leiferde ist in der ersten Runde des Bezirkspokals ausgeschieden. Gegen den klassenhöheren SC Rot-Weiß Volkmarode unterlag der Bezirksligist mit 1:5. Nach einer fehlerbehafteten ersten Halbzeit zeigte sich Leiferde nach dem Seitenwechsel verbessert, konnte den deutlichen Rückstand jedoch nicht mehr entscheidend verkürzen.
Die Gäste aus der Landesliga übernahmen früh die Kontrolle über die Partie und gingen bereits in der 12. Minute durch Laubrich in Führung. Leiferde hielt phasenweise dagegen, leistete sich jedoch immer wieder individuelle Fehler, die Volkmarode konsequent bestrafte.
Thurau erhöhte nach einer knappen halben Stunde auf 2:0 (29.), ehe Methner nur sieben Minuten später den dritten Treffer nachlegte (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff traf Thurau mit seinem zweiten Tor des Abends zum 4:0-Halbzeitstand (45.) und sorgte damit bereits früh für eine Vorentscheidung.
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der VfL deutlich stabiler und belohnte sich in der 56. Minute mit dem Anschlusstreffer. Rowold traf zum 1:4 und leitete die beste Phase der Gastgeber ein.
Die Chance, die Begegnung noch einmal spannender zu gestalten, bot sich wenig später vom Elfmeterpunkt. Luca Pospiech vergab jedoch einen Foulelfmeter in der 60. Minute, sodass der Rückstand bestehen blieb. Kurz vor Schluss stellte Volkmarode mit dem Treffer zum 5:1-Endstand (89.) den alten Abstand wieder her.
Trotz des deutlichen Ergebnisses zog der Sportliche Leiter des VfL, Christian Ebers, ein differenziertes Fazit. „Natürlich hatten wir es uns vom Ergebnis her anders vorgestellt und vielleicht klingt es komisch, aber trotz des 0:4-Pausenrückstands war auch in der ersten Halbzeit nicht alles schlecht“, sagte Ebers. Positiv hob er insbesondere den Auftritt nach dem Seitenwechsel hervor: „Wir haben eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt und mit ein wenig Glück hätten wir es auch wieder offener gestalten können.“
Den entscheidenden Unterschied machte aus seiner Sicht die Fehlerquote der Gastgeber. „Entscheidend war, dass wir Volkmarode zum Tore schießen eingeladen haben. Jedes Gegentor gestern war mit individuellen Fehlern verbunden. Dass Volkmarode das sofort bestraft hat, hat auch mit Qualität zu tun. Die spielen nicht umsonst in der Landesliga.“
Mit Blick auf den bevorstehenden Ligastart sieht Ebers dennoch Entwicklungspotenzial. Das höhere Spieltempo gegenüber den Testspielen habe der Mannschaft die Anforderungen des Pflichtspielbetriebs deutlich vor Augen geführt. „Wir haben in allen Bereichen noch Luft nach oben. Das Tempo gestern war schon ein anderes als in den Testspielen zuvor. Wenn wir jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen gut arbeiten, sehen wir positiv dem Saisonstart entgegen.“