Individuelle Fehler kosten Leiferde den Pokaleinzug Landesligist Rot-Weiß Volkmarode setzt sich in der ersten Runde des Bezirkspokals mit 5:1 durch von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der VfL Leiferde ist in der ersten Runde des Bezirkspokals ausgeschieden. Gegen den klassenhöheren SC Rot-Weiß Volkmarode unterlag der Bezirksligist mit 1:5. Nach einer fehlerbehafteten ersten Halbzeit zeigte sich Leiferde nach dem Seitenwechsel verbessert, konnte den deutlichen Rückstand jedoch nicht mehr entscheidend verkürzen.

Die Gäste aus der Landesliga übernahmen früh die Kontrolle über die Partie und gingen bereits in der 12. Minute durch Laubrich in Führung. Leiferde hielt phasenweise dagegen, leistete sich jedoch immer wieder individuelle Fehler, die Volkmarode konsequent bestrafte. Thurau erhöhte nach einer knappen halben Stunde auf 2:0 (29.), ehe Methner nur sieben Minuten später den dritten Treffer nachlegte (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff traf Thurau mit seinem zweiten Tor des Abends zum 4:0-Halbzeitstand (45.) und sorgte damit bereits früh für eine Vorentscheidung.

Leiferde zeigt nach der Pause eine Reaktion Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der VfL deutlich stabiler und belohnte sich in der 56. Minute mit dem Anschlusstreffer. Rowold traf zum 1:4 und leitete die beste Phase der Gastgeber ein. Die Chance, die Begegnung noch einmal spannender zu gestalten, bot sich wenig später vom Elfmeterpunkt. Luca Pospiech vergab jedoch einen Foulelfmeter in der 60. Minute, sodass der Rückstand bestehen blieb. Kurz vor Schluss stellte Volkmarode mit dem Treffer zum 5:1-Endstand (89.) den alten Abstand wieder her.