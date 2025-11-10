Individuelle Fehler kosten Delmenhorst die Punkte

Trotz engagierter Leistung verliert der TV Jahn Delmenhorst in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West deutlich mit 0:3 gegen den SV Heidekraut Andervenne. Drei individuelle Fehler in der ersten Halbzeit entschieden das Spiel früh. Während Delmenhorsts Trainer Daniel Prause klare Worte findet, zeigt sich Andervennes Co-Trainerin Alisa Brinker zufrieden mit der geschlossenen Mannschaftsleistung.

Der TV Jahn Delmenhorst musste sich am Sonntag dem SV Heidekraut Andervenne mit 0:3 geschlagen geben. Nach einer intensiven Anfangsphase brachte ein Distanzschuss von Elisa Holstein die Gäste in der 32. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später fiel durch ein Eigentor das 0:2, ehe Holstein in der 42. Minute mit ihrem zweiten Treffer den Halbzeitstand herstellte.

Prause zeigte sich frustriert über die ungewohnte Unsicherheit seiner Defensive: „Das ist absolut untypisch für uns als Mannschaft, die bis vor ein paar Wochen noch als Aufsteiger die drittbeste Defensive hatte. Letztes Jahr hatten wir sogar die allerbeste Defensive. Dass wir jetzt da hinten anfangen, so krasse Fehler zu machen, ist für uns nicht tragbar.“

Delmenhorsts Trainer Daniel Prause sprach nach der Partie von einer bitteren Wiederholung der Vorwoche: „Wir verlieren 0:3 – das zweite völlig absurde Spiel innerhalb einer Woche. Die Analyse des letzten Spiels war ja, dass wir am Ende vier kapitale Fehler machen, davon drei vor dem eigenen Tor, die jeweils zu Gegentoren führen. Heute war es genauso – wieder drei kapitale Fehler, die dann zu Gegentoren führen.“

Trotz des klaren Rückstands hob der Coach den kämpferischen Einsatz seiner Mannschaft hervor: „Ansonsten finde ich, haben wir eine tatsächlich gute Partie gemacht. Wir haben gegen einen sehr starken Gegner kämpferisch und mit hoher Intensität gegengehalten. Aber wenn du zur Halbzeit 0:3 hinten liegst, ist es natürlich schwer.“

In der zweiten Hälfte stabilisierte sich Delmenhorst und ließ keinen weiteren Treffer zu. „Die Reaktion der Mädels in der zweiten Halbzeit muss ich absolut loben. Wir spielen die zweite Halbzeit 0:0. Mit unserer Emotionalität, unserem Biss und unserem Willen hätten wir uns auch heute einen Punkt verdient gehabt“, so Prause.

Von einer Dominanz der Gäste wollte der Delmenhorster Trainer nicht sprechen: „Es war nicht so, dass Andervenne uns an die Wand gespielt hat – ganz und gar nicht. Aber wir schießen uns im Moment die Tore selbst rein.“

Auf der anderen Seite zeigte sich Alisa Brinker, Co-Trainerin des SV Heidekraut Andervenne, zufrieden mit dem Auftritt ihres Teams: „Wir sind gut in die Partie gestartet und haben trotz der körperbetonten Spielweise von Delmenhorst unser eigenes Spiel durchgezogen. Gegen Ende der ersten Halbzeit gelang uns durch einen Distanzschuss die verdiente Führung. Kurz darauf konnten wir durch ein Eigentor nach einer Ecke sowie durch starkes Pressing den Spielstand noch vor der Pause auf 3:0 erhöhen.“

In der zweiten Halbzeit verpasste Andervenne eine höhere Führung, blieb aber defensiv stabil. „Insgesamt hat unsere Mannschaft heute eine geschlossene und überzeugende Leistung gezeigt“, sagte Brinker. „Jetzt gilt unser voller Fokus der Pokalpartie gegen Scharmbeckstotel.“

Delmenhorst bleibt nach der Niederlage im Tabellenmittelfeld der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Prause blickt dennoch nach vorn: „Am Ende ist nichts passiert. Wer auf die Tabelle guckt, sieht uns im gesicherten Mittelfeld. Aber nächste Woche gegen Meppen sind drei Punkte Pflicht – wir müssen uns an den eigenen Haaren wieder rausziehen.“