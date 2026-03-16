Individuelle Fehler eiskalt genutzt - Wolfenbüttel schlägt Bovender SV

– Foto: Danny Taubert

Der Bovender SV musste sich am vergangenen Samstag beim BV Germania Wolfenbüttel mit 1:3 geschlagen geben. Dabei sah Trainer Yannick Broscheit seine Mannschaft über weite Strecken überlegen, bemängelte jedoch vor allem die Chancenverwertung und individuelle Fehler.

Die Gastgeber gingen zunächst in Führung. Nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste, nutzte Tom Madsack dies und erzielte das 1:0. Trotz des Rückstands blieb Bovenden im Spiel und kam nach der Pause zum Ausgleich. Hebun Kaplan traf nach Querpass von Sven Iloge zum Ausgleich.

Nach dem Treffer sah Broscheit sein Team klar im Vorteil. „Danach hatten wir alles im Griff bevor Theo das Gegentor verschuldet.“ Marcel Golkowski traf zur erneuten Führung. Tom Krömer erzielte dann tief in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand. Der Trainer kritisierte nach dem Spiel vor allem die vergebenen Möglichkeiten. „Ausschlaggebend war unsere Chancenverwertung. Wir haben 5-6 100% 1vs1-Situationen auf den Torwart gehabt und diese nicht genutzt, das war extrem schwach.“ Zudem seien die Gegentore durch eigene Fehler begünstigt worden, was den Coach der Gäste störte.