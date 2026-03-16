Individuelle Fehler eiskalt genutzt - Wolfenbüttel schlägt Bovender SV

Der Bovender SV musste sich am vergangenen Samstag beim BV Germania Wolfenbüttel mit 1:3 geschlagen geben. Dabei sah Trainer Yannick Broscheit seine Mannschaft über weite Strecken überlegen, bemängelte jedoch vor allem die Chancenverwertung und individuelle Fehler.
Die Gastgeber gingen zunächst in Führung. Nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste, nutzte Tom Madsack dies und erzielte das 1:0. Trotz des Rückstands blieb Bovenden im Spiel und kam nach der Pause zum Ausgleich. Hebun Kaplan traf nach Querpass von Sven Iloge zum Ausgleich.
Nach dem Treffer sah Broscheit sein Team klar im Vorteil. „Danach hatten wir alles im Griff bevor Theo das Gegentor verschuldet.“ Marcel Golkowski traf zur erneuten Führung. Tom Krömer erzielte dann tief in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand.
Der Trainer kritisierte nach dem Spiel vor allem die vergebenen Möglichkeiten. „Ausschlaggebend war unsere Chancenverwertung. Wir haben 5-6 100% 1vs1-Situationen auf den Torwart gehabt und diese nicht genutzt, das war extrem schwach.“ Zudem seien die Gegentore durch eigene Fehler begünstigt worden, was den Coach der Gäste störte.
Auch aus dem Spiel heraus habe der Gegner kaum gefährliche Aktionen gehabt, erklärte Broscheit. „BVG hatte ohne unsere beiden individuellen Fehler keine einzige Torchance. Sie haben den Ball lang geschlagen und wir haben gespielt“
Sein Fazit fiel entsprechend deutlich aus. „Wir müssen unsere Chancen nutzen und hinten die individuellen Fehler abstellen. Gehen wir erste Halbzeit standesgemäß 2:0 in Führung, wird das ein ruhiger Samstag.“
So verlor der neue Tabellen-Sechste gegen den Aufsteiger und musste zwei Plätze einbüßen. Die Hausherren hingegen gewannen erstmals nach drei Niederlagen und fuhren wichtige Punkte im Tabellenkeller ein.