 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Niederlage zum Hinrundenabschluss für die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes: Im letzten Hessenliga-Spiel, bevor das Leder dann ruht, kassieren sie eine 3:5-Heimpleite. (Symbolbild) © Harry Langer/dpa
Niederlage zum Hinrundenabschluss für die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes: Im letzten Hessenliga-Spiel, bevor das Leder dann ruht, kassieren sie eine 3:5-Heimpleite. (Symbolbild) © Harry Langer/dpa

Individuelle Fehler brechen SC Waldgirmes das Genick

Teaser JUGEND: +++ In der Fußball-Hessenliga zeigen die A-Junioren der Lahnauer eine ordentliche Leistung, unterliegen Bayern Alzenau dann aber doch. Vor allem ein Gästeakteur trumpft dabei auf +++

Verlinkte Inhalte

A-Jun.-Hessenliga
Waldgirmes
Alzenau

Wetzlar. Für die Fußball-A-Junioren von Hessenligist SC Waldgirmes endet die Hinrunde so, wie sie begonnen hat – mit einer Niederlage. Trotz einer insgesamt ordentlichen Leistung unterlagen die Lahnauer dem FC Bayern Alzenau mit 3:5 (2:4) und überwintern mit lediglich vier Punkten aus 13 Spielen abgeschlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 09.12.2025, 16:13 Uhr
RedaktionAutor