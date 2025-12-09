Individuelle Fehler brechen SC Waldgirmes das Genick

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Für die Fußball-A-Junioren von Hessenligist SC Waldgirmes endet die Hinrunde so, wie sie begonnen hat – mit einer Niederlage. Trotz einer insgesamt ordentlichen Leistung unterlagen die Lahnauer dem FC Bayern Alzenau mit 3:5 (2:4) und überwintern mit lediglich vier Punkten aus 13 Spielen abgeschlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz.