Individuelle Fehler brechen SC Waldgirmes das Genick

Wetzlar. Für die Fußball-A-Junioren von Hessenligist SC Waldgirmes endet die Hinrunde so, wie sie begonnen hat – mit einer Niederlage. Trotz einer insgesamt ordentlichen Leistung unterlagen die Lahnauer dem FC Bayern Alzenau mit 3:5 (2:4) und überwintern mit lediglich vier Punkten aus 13 Spielen abgeschlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz.