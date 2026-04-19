Individuelle Fehler brechen AKM KÖLN das Genick (2:4)

Am 27. Spieltag der Kreisliga D3 Köln musste sich der SV AKM Köln auswärts mit 2:4 gegen JSV Köln 96 II geschlagen geben. Trotz phasenweise ordentlicher Leistung und zwischenzeitlicher Hoffnung auf ein Comeback waren es vor allem individuelle Fehler, die am Ende den Unterschied machten.

Die Partie begann denkbar günstig für AKM: Bereits in der 6. Minute nutzte Marvin Schumacher eine Unachtsamkeit in der Defensive von JSV zur frühen Führung für AKM KÖLN. In der Folge tat sich AKM schwer, ins Spiel zu finden, während JSV Köln 96 II immer wieder gefährlich vor das Tor kam. Individuelle Fehler führten zur Toren für JSV Köln.

Abstimmungsprobleme und einfache Ballverluste ermöglichten dem Gegner weitere Treffer.

In der 78. Minute gelang S. El Din Refaie „SEF“ mit einem schönen Freistosstor der Anschlusstreffer zum 2:4. Zwar zeigte AKM Moral und gab sich nicht auf, doch die wiederkehrenden individuellen Fehler verhinderten ein besseres Ergebnis.

Am Ende steht eine bittere Niederlage, aus der die Mannschaft lernen muss. Mit mehr Konzentration und Stabilität in den entscheidenden Momenten wäre in diesem Spiel durchaus mehr möglich gewesen.