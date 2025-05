Individuelle Fehler besiegeln Forstinninger Abstieg in die BZL

Jetzt ist es amtlich: Nach drei Jahren in der Landesliga muss der VfB Forstinning wieder den Gang eine Klasse tiefer in die Bezirksliga beschreiten. Nach dem 2:2 in Hinspiel der ersten Relegationsrunde unterlag der VfB im Rückspiel auf eigenem Feld dem FC Wacker München mit 0:3 Toren und ist damit abgestiegen. Die Gäste kämpfen nun gegen den SV Pullach in der zweiten Relegationsrunde um den Landesliga-Aufstieg.