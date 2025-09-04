„Indiskutabler Auftritt vom Schiedsrichter“: Darching wütend nach Niederlage gegen Bad Tölz

Wesentlich verbessert gegenüber dem Stadtderby gegen die Rot-Weißen präsentierte sich das Team von Trainer Thomas Gärner im Nachholspiel am Dienstag auf der Flinthöhe gegen Darching. Von Anfang an zeigten sich die Hausherren lauffreudiger und sicherer in der Ballkontrolle und versuchten den Gegner unter Druck zu setzen. Gärner war zufrieden, bemängelte allerdings erneut die Chancenverwertung.

Der SV erspielte sich zunächst jedoch auch keine klaren Chancen. Wenn überhaupt, ergaben sich gute Möglichkeiten auf beiden Seiten nur durch strenge Hereingaben ausgehend von Standardsituationen. Und dann war keine Fußspitze für den Abschluss zur Stelle. Erst als der DJK-Abwehr ein Abspielfehler im Aufbau unterlief, nutzte Jonas Lützel (42.) kurz vor der Pause die Gelegenheit zur 1:0-Führung. Die Gäste reklamierten Abseits, fanden aber bei Schiri Wolfgang Kling kein Gehör.

Überhaupt war deren Trainer David Balogh mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen unzufrieden. Ein Abschluss des zur zweiten Halbzeit eingewechselten ehemaligen Bundesligaspielers Dominik Stroh-Engel (Eintracht Frankfurt/Darmstadt 98) wurde angeblich per Hand verhindert. Dem 2:0 der Platzherren ging eine deutliche Abseitsstellung voraus. Philipp Leitner (76.) scherte sich wenig darum und traf im Nachschuss. Simon Gramüller (84.) netzte zum 3:0 ein. Gärner: „Ein verdienter Sieg dank Leistungssteigerung.“ Balogh: „In der ersten Halbzeit ein indiskutabler Auftritt meiner Mannschaft und nach der Pause vom Schiedsrichter.“