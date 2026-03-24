Indersdorf patzt: SV Günding baut die Tabellenführung aus Kreisklasse Dachau von Moritz Stalter · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser

Ein wilder Ritt war die Partie Haimhausen (in blau) gegen Erdweg. – Foto: hab

Der SV Günding siegt 2:1 in Röhrmoos. Verfolger Indersdorf patzt beim 1:1 in Tandern und verliert wichtige Punkte im Titelrennen.

Der SV Günding hat mit einem 2:1 in Röhrmoos seine Tabellenführung in der Kreisklasse ausgebaut, da Verfolger Indersdorf beim 1:1 in Tandern patzte. So., 22.03.2026, 14:30 Uhr SV Haimhausen Haimhausen SpVgg Erdweg Erdweg 3 5 Abpfiff SV Haimhausen – SpVgg Erdweg 3:5 (2:3): Es war ein wilder Ritt, den Haimhausen und Erdweg dem Publikum zeigten. Eine halbe Stunde lang passierte wenig, dann eröffnete Erdwegs Spielertrainer Satuk Can mit dem 1:0 den Torreigen (28.). Nur vier Minuten später legte Manuel Rumler das 2:0 nach. Die Gäste schienen auf der Siegerstraße, doch Haimhausen schlug schnell zurück: Josef Kuffner traf mit dem ersten nennenswerten Abschluss zum 1:2 (37.). Die Partie blieb turbulent. Erneut war es Can, der für Erdweg erhöhte (41.), ehe Pascal Preller mit dem zweiten gefährlichen Angriff der Gastgeber wieder verkürzte (43.). Direkt nach dem Seitenwechsel gelang Michael Bednarek der Ausgleich zum 3:3 (47.).

Kurz darauf folgte eine längere Unterbrechung, nachdem sich Preller die Schulter ausgekugelt hatte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Danach übernahm Erdweg wieder die Initiative und belohnte sich: Rumler traf mit seinem zweiten Tor zur erneuten Führung (71.). Haimhausen fand keine Antwort mehr. In der Nachspielzeit sorgte Korbinian Dierkes mit dem 3:5 für die endgültige Entscheidung (90.+3).

SpVgg Röhrmoos – SV Günding 1:2: Röhrmoos erwischte einen starken Start und ging früh in Führung: Bereits in der achten Minute erzielte Fabian Beck das 1:0 für die Gastgeber. Der SV Günding kam jedoch schnell zurück ins Spiel. Nach einem Foul eines Röhrmoosers verwandelte Gündings Offensivmann Christian Roth einen Freistoß aus 18 Metern in der 17. Minute unhaltbar zum 1:1-Ausgleich. Ein Knackpunkt aus Röhrmooser Sicht war die Verletzung von Benni Findl, der in der 30. Minute nach einem Foul nicht weiterspielen konnte. Damit fehlte der SpVgg ein wichtiger Mann im zentralen Mittelfeld. Nach der Pause setzte Günding seine Offensivbemühungen fort: Erneut war es Christian Roth, der in der 49. Minute nach einer gelungenen Kombination den 2:1-Siegtreffer für die Gäste markierte. SpVgg-Trainer Christian Kessler erklärte: „Wenn man hinten drinsteht, dann fehlt einfach das nötige Glück. Die Jungs haben alles gegeben und niemals aufgegeben.“ SVG-Trainer Stephan Liebl meinte: „Am Ende ein verdienter Sieg. Wir verpassten es nur, den Sack früher zuzumachen und hielten Röhrmoos somit im Spiel.“

SV Ampermoching – SV Odelzhausen 0:1: Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga hat der SV Odelzhausen beim SV Ampermoching ein wichtiges Zeichen gesetzt und auswärts mit 1:0 gewonnen. Das Tor des Tages erzielte in der 29. Minute Maximilian Lindenthaler, der einen sehenswert herausgespielten Angriff vollendete: Aus dem Zentrum wurde der Ball über die rechte Seite in die Tiefe gespielt, wo Sebastian Widmann querlegte und Lindenthaler zur Führung für den SVO abschloss. SVO-Coach Oliver Beck: „Da wir schon nach 30 Minuten dreimal verletzungsbedingt wechseln mussten, war das Motto bis zum Ende fighten und nochmals fighten!“ Die letzten zehn Minuten spielte Odelzhausen in Unterzahl, nachdem Andi Edelman die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. SVA-Sprecher Klaus Kirschner sagte: „Mit der schlechtesten Saisonleistung haben wir heute gegen Odelzhausen verdient verloren. Schuld waren wir selbst. Mit so einer Leistung kannst du nichts gewinnen.“

TSV Bergkirchen – TSV Schwabhausen 1:1: In einem von Kampf und schwierigen Platzverhältnissen geprägten Duell hat sich der TSV Bergkirchen gegen den TSV Schwabhausen mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Torchancen blieben über weite Strecken Mangelware. Bergkirchen ging in der 18. Minute in Führung: Nach einer Ecke von Patrick Sturm traf Leonhard Wittmann zum 1:0. Schwabhausen antwortete in der 26. Minute, als Till Hirschberger einen zu lässig geklärten Ball von Bergkirchens Spielertrainer Simon Zacherl ausnutzte und zum 1:1 einschob. Elf Sekunden nach der Pause bot sich den Gästen eine Großchance, als Philipp Güllich einen Rückpass verstolperte, der Bergkirchener Torhüter Mann jedoch stark gegen Benedikt Sterflinger parierte. Das Spielertrainerduo des TSV Bergkirchen, Simon Zacherl und Stefan Frimmer, stellte ernüchtert fest, dass die gezeigte Leistung die Tabellensituation beider Mannschaften widerspiegele. Manfred Göttler, Abteilungsleiter des TSV Schwabhausen, erklärte: „Auf dem holprigen Rasen verflachte das Spiel zusehends, und am Ende stand ein gerechtes Unentschieden.“

SV Petershausen – TSV Hilgertshausen 1:0: Im Rennen um die vorderen Plätze in der Liga hat der Dritte TSV Hilgertshausen einen Dämpfer hinnehmen müssen: Die Ilmtaler unterlagen auswärts dem SV Petershausen mit 0:1 und zeigten dabei ihre wohl schwächste Saisonleistung. Auf dem schwer bespielbaren, holprigen Platz blieb das spielerische Element weitgehend auf der Strecke, lange Bälle prägten die Partie. Die mangelnde Präsenz der Hilgertshauser rächte sich in der 19. Minute: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpfte der SV Petershausen zur 1:0-Führung ein. Nach dem Seitenwechsel war der TSV deutlich präsenter und drückte den SV Petershausen in die eigene Hälfte. Der Ausgleich schien möglich, doch die Hausherren verteidigten ihre Führung mit großem Einsatz und dem nötigen Quäntchen Glück. Hilgertshausens Sprecher Norbert Schneider: „Heute haben wir die erste Halbzeit komplett verschlafen und waren nicht präsent. In der zweiten Hälfte war es besser, trotzdem insgesamt zu wenig.“

FC Tandern – TSV Indersdorf 1:1: Die Gäste aus Indersdorf haben im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisklasse 1 beim FC Tandern zwei wichtige Punkte liegen gelassen. Nach dem 1:1 haben die Jungs von Trainer Stefan Schmidl als Tabellenzweiter nun fünf Punkte Rückstand auf den SV Günding. Christian Bopfinger brachte die Gäste zwar mit seinem siebten Saisontor mit 1:0 in Führung. Doch zum Sieg reichte das nicht. Der TSV kassierte zunächst eine Gelb-Rote-Karte in Person von Marcel Truntschka (70) und dann auch noch den Ausgleich. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit netzte Fabian Hebbeler zum 1:1-Ausgleich ein.