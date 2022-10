Indersdorf gewinnt in Petershausen

Einen verdienten, aber knappen Arbeitssieg, fuhren die Jungs aus Indersdorf bei Petershausen ein. Nach einer überlegenen ersten Halbzeit und mehreren guten Chancen, z.B. Aluminium Kopfball von Altstiel, erzwang Karelly in der 40. Minute mit seiner Flanke ein Eigentor des Gastgebers.

Das war gleichbedeutend mit dem 1:0 Halbzeitstand.

Auf tiefem Geläuf, kam die Glonntal Truppe etwas schwerer in die 2. Halbzeit.

Aus dem Nichts schoss Petershausen, nach schöner Kombination den Ausgleich.

Wie schon letzte Woche gegen Haimhausen, bewiesen die Jungs Moral und ließen sich davon nicht aus der Bahn werfen.

Der Kapitano Bopfinger schmiss sich in der 75. Minute in eine Freistoßflanke von Karelly, 2:1.

Leider ließ man mehrere gute Kontermöglichkeiten zur Vorentscheidung ungenutzt.

Nichtsdestotrotz brachte man das 2:1 relativ ungefährdet über die Zeit und feierte den zweiten Sieg in Folge. Schöne Momentaufnahme: Man belegt aktuell den 2. Platz und ist erster Verfolger von Bergkirchen.