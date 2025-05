Jubel und Enttäuschung: Während die Akteure des TSV Inchenhofen den Sieg im Spitzenspiel bejubeln, ist Joshofen-Bergheims Spielertrainer Joans Zeller (Mitte) sichtlich bedient. – Foto: Daniel Worsch

Inchenhofen vermiest Joshofen die Party Der TSV gewinnt das Spitzenspiel und verkürzt den Abstand zum Tabellenführer +++ Auch die Verfolger Aichach, Alsmoos und Affing siegen +++ Schlusslicht Oberbernbach gibt nicht auf +++ Der TSV Friedberg verliert und hofft +++ Die Sportfreunde enttäuschen gegen Pöttmes

Einen späten Auswärtssieg bei Tabellenführer Joshofen-Bergheim hat der TSV Inchenhofen in der Kreisliga Ost gefeiert. Der Tabellenzweite verkürzte damit den Abstand auf den Spitzenreiter drei Spieltage vor Saisonende auf drei Punkte. Obwohl die Verfolger ebenfalls siegten, festigte Inchenhofen Platz zwei. Während am Tabellenende Schlusslicht Oberbernbach einen Dreier einfuhr, verlor der TSV Friedberg in Gerolsbach. Im Abstiegskampf blieben die SG Münster/Holzheim, der TSV Burgheim, FC Rennertshofen und SV Klingsmoos allesamt punktlos.

Eigentlich war alles angerichtet für Spitzenreiter Joshofen-Bergheim: Mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten hätten die Schützlinge von Spielertrainer Jonas Zeller den ersten Bezirksliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte klarmachen können. Bis zur 87. Minute sah es beim Stand von 1:1 danach aus, als würden die Joshofener zumindest mit einem beruhigenden Sechs-Zähler-Vorsprung in die verbleibenden drei Spieltage gehen. Doch dann folgte die spielentscheidende Aktion. Nach einem weiten Ball in den heimischen Strafraum waren sich Jonas Zeller und Keeper Maximilian Gunnesch für den Bruchteil einer Sekunde uneins, wer an den Ball gehen soll. Der dahinter lauernde TSV-Angreifer Marco Bergmair reagierte blitzschnell und nutzte dieses Missverständnis zum 2:1-Siegtreffer für Inchenhofen. Dabei war die SpVgg das klar spielbestimmende Team, aber der TSV das effektivere. Während die Hausherren im ersten Durchgang gleich zu mehreren guten Gelegenheiten kamen, reichte Inchenhofen eine einzige Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Nach einem Doppelpass traf Marco Bergmair zum 0:1 (33.). Erst in der 68. Minute glich Dominik Rehm zum 1:1 aus. Die Gastgeber blieben auch danach weiter am Drücker, doch der entscheidende Treffer gelang schließlich der Elf von Martin Stammler. (disi) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Rozh Otman - Zuschauer: 301

Tore: 0:1 Marco Bergmair (33.), 1:1 Dominik Rehm (68.), 1:2 Marco Bergmair (87.)

In einem wilden Spiel erzielte der Affinger Trainer Angelo Jakob mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 82. Minute den viel umjubelten Siegtreffer. Die Hausherren kamen gut ins Spiel und lagen nach elf Minuten mit 2:0 vorn, durch Treffer von Fabio und Marco Martens. Doch dann begann Burgheim mitzuspielen und glich bis zur Pause durch Tore von Lukas Biber und Luca Manhart auf 2:2 aus. Kurz nach Wiederanpfiff schoss Manhart die Gäste sogar mit 3:2 in Führung. Durch mehrere Wechsel kam wieder Schwung ins Affinger Spiel. Die letzte halbe Stunde waren die Gastgeber dann überlegen. Nach einem Foul an Niklas Neumair verwandelte Marco Martens den Elfmeter sicher zum 3:3. Danach folgte Jakobs Kunstschuss zum 4:3. Trotz des Dreiers hat der FCA kaum mehr Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Raphael Egg - Zuschauer: 222

Tore: 1:0 Fabio Martens (10.), 2:0 Marco Martens (11.), 2:1 Lukas Biber (20.), 2:2 Luca Manhart (37.), 2:3 Luca Manhart (47.), 3:3 Marco Martens (60. Foulelfmeter), 4:3 Angelo Jakob (82.)

Rot: Dominik Seitz (94./TSV Burgheim)

Der BC Aichach feierte einen verdienten 3:0 Heimsieg. Wie BCA-Trainer Markus Kurzhals berichtet, war der Start der Hausherren allerdings etwas holprig. So kam Rennertshofen in den ersten 20 Minuten zu einer Riesenchance, als Tobias Kruber allein vor dem Aichacher Torwart Patrick Großhauser auftauchte, doch der Rennertshofener blieb am Keeper hängen. Danach drehten die Gastgeber auf und gewannen durch drei „hervorragend herausgespielte“ Tore, so Kurzhals. Maximilian Roth (31.), Lukas Wagner (40.) und erneut Roth (90.) waren die Torschützen. Beim 3:0 hatte der Trainer einen Freistoß an der Mittellinie schnell ausgeführt und Roth auf die Reise geschickt. Für den Tabellendritten Aichach bleibt es bei vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, den Inchenhofen innehat. „Wir müssen weiter dreifach punkten, um unsere Chancen zu wahren“, betont der Coach. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Maximilian Roth (31.), 2:0 Lukas Wagner (40.), 3:0 Maximilian Roth (90.)

Pöttmes kam zu einem verdienten Sieg. Dabei begann es für die Friedberger optimal, als Michael Pfeifer per Kopf nach Freistoßflanke von Fabian Franz in der 10. Minute das 1:0 gelang. Doch die gefährlicheren Gäste erzielten per Handelfmeter von Fabian Scharbatke das 1:1 (21.). Auch in der Folgezeit war Pöttmes das spielbestimmende Team, das kurz vor der Pause von einem Fehlpass profitierte und durch Louis Lustig das 1:2 erzielte (45.). Im zweiten Spielabschnitt waren die Sportfreunde weiterhin zu fahrig. Als Torhüter Robert Schmidberger in der 54. Minute eine Flanke unterschätzte, spitzelte Maximilian Soth den Ball zum 1:3 ins Tor. Die Gäste erhöhten durch Niklas Stöckl auf 1:4 (65.). Zwar gelang Julian Zeiske per Foulelfmeter noch das 2:4 (82.), doch Soth besorgte in der Nachspielzeit den 2:5-Endstand. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Christian Krier (Dürrlauingen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Michael Pfeifer (10.), 1:1 Fabian Scharbatke (21. Handelfmeter), 1:2 Louis Lustig (45.), 1:3 Maximilian Soth (54.), 1:4 Niklas Stöckl (65.), 2:4 Julian Zeiske (82. Foulelfmeter), 2:5 Maximilian Soth (90.+2)

Umut Kayacik vom TSV Friedberg (links) und der Gerolsbacher Daniel Fischer sind etwas ineinander geraten. Am Ende war Gerolsbach oben. – Foto: Helmut Steurer

Trotz der 1:2-Auswärtsniederlage in Gerolsbach geben TSV-Trainer René Kunkel und seine Friedberger im Kampf um den Klassenerhalt nicht auf. Die Relegation sei immer noch drin für den Tabellenvorletzten, so der Coach. „Wir müssen einfach mal wieder ein Spiel gewinnen.“ Laut Kunkel war Friedberg auf fremdem Platz überlegen und hatte mehr Ballbesitz, sei aber nicht gefährlich genug im Sechzehner gewesen. „Der Gegner hat aus einem Konter und einem Standard zwei Tore gemacht“, berichtet er. Dem 1:0 der Gerolsbacher ging ein Friedberger Ballverlust voraus, der zu einem Kontertor durch Elias Leitner führte (14.). Nach einer präzisen Vorlage von Theo Prendke schob Coskun Bür zum 1:1-Ausgleich ein (20.). Noch vor der Pause erzielten die Hausherren nach einem Freistoß und einem Kopfball, der immer länger wurde, durch Daniel Fischer den Siegtreffer (32.). In der zweiten Halbzeit verwaltete Gerolsbach den Sieg. (ull) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Elias Leitner (14.), 1:1 Coskun Bür (20.), 2:1 Daniel Fischer (32.)

Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Spielertrainer Bashar Broo die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Berkay Öztürk nach einem Konter auf 2:0 für den Tabellenletzten. Bereits drei Minuten nach der Pause erzielte Johannes Stöckl das 3:0 (48.). Zwei Minuten später markierte Hasan Dal das 4:0. Die Gastgeber schalteten danach etwas zurück. In der 63. Minute lud die SCO-Defensive den SVK mit einem zu kurzen Rückpass ein. Benedikt Vollnhals nahm das Geschenk an. Kurz darauf erzielte der 29-Jährige einen Doppelpack und verkürzte auf 2:4 aus Klingsmooser Sicht (75.). In der 88. Minute gelang den Gästen durch Thomas Kramer das 3:4. Die Oberbernbacher zitterten sich durch die letzten Minuten und holten wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Die Moral hat heute gestimmt und es war eine super Leistung von den Jungs“, so Abteilungsleiter Max Schmid. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Florian Matei - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Bashar Broo (30.), 2:0 Berkay Öztürk (45.+2), 3:0 Johannes Stöckl (48.), 4:0 Hasan Dal (50.), 4:1 Benedikt Vollnhals (63.), 4:2 Benedikt Vollnhals (75.), 4:3 Thomas Kramer (88.)

BCA-Trainer Jürgen Lichtenstern war mit dem Punkt gegen Rain zufrieden. Sein Team sei zwar über das ganze Spiel gesehen überlegen gewesen, aber letztlich fehlte ihm die letzte Konsequenz. In einer chancenarmen Partie hatte Elias Höchtl in der ersten Hälfte die größte Chance für Adelzhausen. Er scheiterte jedoch am Rainer Torwart Kevin Maschke. Auch für Marvin Gaag war in der zweiten Halbzeit bei Maschke Endstation. Den Gästen wäre kurz vor Schluss beinahe der Lucky Punch gelungen, als der Ball nach einem Freistoß am Pfosten der Adelzhausener landete. Deshalb sprach Lichtenstern von einem gerechten Remis, auch wenn der BCA zu Hause gerne gewonnen hätte. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 70