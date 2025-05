Der TSV Inchenhofen (rechts Manuel Appel) musste beim FC Gerolsbach eine herbe Klatsche hinnehmen. – Foto: Helmut Steurer

Inchenhofen gerät unter die Räder Der TSV blamiert sich mit 0:5 in Gerolsbach +++ Der BC Aichach und der SSV Alsmoos-Petersdorf nutzen Inchenhofens Patzer aus +++ Pöttmes macht mit einem Kantersieg den Klassenerhalt klar +++ Joshofen-Bergheim ist der Aufstieg kaum mehr zu nehmen Verlinkte Inhalte KL Ost TSV Rain II FC Affing TSV Pöttmes BC Aichach + 12 weitere

In der Kreisliga Ost bahnt sich ein dramatischer Endspurt um Relegationsplatz zwei an. Der TSV Inchenhofen geriet beim FC Gerolsbach ebenso überraschend wie deutlich unter die Räder (0:5). Der SSV Alsmoos-Petersdorf (4:0 bei den Sportfreunden Friedberg) und der BC Aichach (3:2 gegen den TSV Rain II) machten ihre Hausaufgaben und rückten bis auf einen Punkt an Inchenhofen heran. Der TSV Pöttmes machte mit einem 6:1 gegen den TSV Friedberg den Klassenerhalt perfekt, für den BC Adelzhausen gab es gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim nichts zu holen (0:4). Der SC Oberbernbach hat nach dem 0:4 gegen den FC Affing nur noch theoretische Chancen auf den Relegationsplatz. Der SV Klingsmoos kann sich durch einen 3:2-Sieg beim FC Rennertshofen aus der Abstiegszone befreien. Der FCR dagegen muss bangen.

Die Hausherren dominierten von Beginn an die Partie. Keine Minute war gespielt, als sich Daniel Fischer im Eins-gegen-eins durchsetzte und den Startschuss für das Gerolsbacher Offensivfeuerwerk gab. Wenig später folgte ein Doppelschlag der Gastgeber. Nach den Toren von Florian Plöckl (16., Elfmeter) und Louis Bartl (19.) lagen die Inchenhofener plötzlich 0:3 in Rückstand. Mit seinen Toren zwei und drei (28., 71.) schraubte Fischer das Ergebnis im weiteren Spielverlauf in die Höhe. „Wir waren zu Beginn der Partie mit den Köpfen noch in der Kabine und kamen überhaupt nicht ins Spiel“, sagte Spielertrainer Martin Stammler. „Wir mussten zwar verletzungsbedingt einige Positionen neu besetzen, das ist aber keine Ausrede dafür, dass wir den Kampf nicht angenommen haben. Gerolsbach war energischer, aktiver und hat die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Das Ergebnis geht in dieser Höhe auch in Ordnung.“ (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Daniel Fischer (1.), 2:0 Florian Plöckl (16. Foulelfmeter), 3:0 Louis Bartl (19.), 4:0 Daniel Fischer (28.), 5:0 Daniel Fischer (71.)

Der Abstiegs-Derby-Krimi brauchte nicht viel Anlaufzeit, schon nach drei Minuten traf Johannes Wiener für die SG den Pfosten. Praktisch im Gegenzug scheiterte Gregor Einberger nach einer Burgheimer Freistoßflanke ebenfalls am Aluminium. Nach 25 Minuten erzielten die Gäste die Führung. Der agile Jakob Schmid überwand nach einem Ballverlust der Hausherren mit etwas Glück Heimkeeper Manuel Fuchs zum 0:1. Auf beiden Seiten gab es noch aussichtsreiche Szenen, doch es ging mit der knappen Führung für den TSV in die Kabine. Nach dem Wechsel schaltete die Heimelf dann merklich einen Gang nach oben und bekam nach einer knappen Stunde einen Elfmeter zugesprochen, als Julian Spies von Torhüter Eni Morina gelegt wurde. Luca Jurida verwandelte vom Punkt zum Ausgleich. Morina verletzte sich bei dieser Aktion, er wurde dann später von Feldspieler Lukas Biber im Kasten vertreten. In der Schlussphase wurde es turbulent, die Spielgemeinschaft zog ein Powerplay auf, jedoch ohne Torerfolg. Auch nicht in der letzten Aktion der zehnminütigen Nachspielzeit, als ein Kopfball von Michael Krabler an der Latte des TSV-Kastens landete. Nachdem zuvor Burgheim seine Konter auch nicht konsequent ausgespielt hatte, blieb es beim Remis, dass keiner der beiden Mannschaften so recht weiterhilft. (sgm) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Jakob Schmid (25.), 1:1 Luca Jurida (61. Foulelfmeter)

Für den SC Oberbernbach ist der Abstieg so gut wie besiegelt. Gegen den FC Affing verlor der Tabellenletzte 0:4. Die Gäste starteten dominant und gingen früh in Führung. Bei einem Konter schob Nino Kindermann zum 1:0 für den FCA ein (11.). Die Mannschaft um Spielertrainer Angelo Jakob spielte munter weiter. Nach etwas mehr als einer halben Stunde verwandelte Marco Martens einen Foulelfmeter zum 2:0 (36.). Für die frühzeitige Entscheidung sorgte Gökay Güngör, der nach einem Fehler im Spielaufbau der Gastgeber zum 3:0 traf (56.). Kurz darauf setzte Fabio Martens abermals nach einem Konter den Schlusspunkt (64.). (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 67

Tore: 0:1 Nino Kindermann (11.), 0:2 Marco Martens (36. Foulelfmeter), 0:3 Gökay Güngör (56.), 0:4 Fabio Martens (64.)

Die verletzungsgeplagten Adelzhausener wählten zunächst einen defensiveren Ansatz, um hinten für Stabilität zu sorgen. Das funktionierte allerdings nicht lange. Kapitän Nico Bessle brachte die Gäste in der 27. Minute nach einer Standardsituation per Kopfball mit 1:0 in Führung. Nach einer Hereingabe in den Rückraum erhöhte Fabian Fetsch kurz darauf auf 2:0 (29.). Nach der Halbzeitpause machten die Gäste aus Joshofen-Bergheim dort weiter, wo sie zuvor aufgehört haben. Kurz nach Wiederanpfiff bekam die Spielvereinigung einen Foulelfmeter zugesprochen, den Elias Zeller zum 3:0 verwandelte (61.). Den Schlusspunkt setzte Robert Zisler mit einem sehenswerten Distanzschuss ins rechte Kreuzeck (83.). BCA-Trainer Jürgen Lichtenstern kritisierte die Elfmeterentscheidung: „Meiner Meinung nach war es kein Foulspiel bei der Elfmeterentscheidung, das war am Ende aber nicht spielentscheidend. Wir wollen weiterhin Platz sechs verteidigen.“ (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Nico Bessle (27.), 0:2 Fabian Fetsch (29.), 0:3 Elias Zeller (61. Foulelfmeter), 0:4 Robert Zisler (83.)

Das Spiel war nach nicht einmal 20 Minuten bereits entschieden. Nach einem langen Ball von Stefan Klink zog Maximilian Soth an Torwart Tobias Greim vorbei und schob zum frühen 1:0 ins leere Tor ein (6.). Kurz darauf war es erneut Soth, der nach einer Ecke von Spielertrainer Fabian Scharbatke auf 2:0 erhöhte (13.). Nur fünf Minuten später schob Mersad Fakic eine Hereingabe von Robin Spieler zum 3:0 ein (18.) – und auch er schnürte noch vor der Pause einen Doppelpack. Von Scharbatke in Szene gesetzt traf er zum 4:0 (42.). Nach dem Seitenwechsel schraubten die Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe. Nach einer Flanke von Louis Lustig jagte Scharbatke den Ball per Dropkick ins lange Eck (61.), das halbe Dutzend machte schließlich Albin Krasniqi voll, der von seinem Trainer bedient zum 6:0 traf (79.). Der Ehrentreffer von Maximilian Fieder war nur noch Ergebniskosmetik (89.). Für den TSV Friedberg ist nun selbst der Relegationsplatz nur noch schwer zu erreichen. Bei zwei verbleibenden Spielen beträgt der Rückstand auf Rang 14 fünf Zähler. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maximilian Soth (6.), 2:0 Maximilian Soth (13.), 3:0 Mersad Fakic (18.), 4:0 Mersad Fakic (42.), 5:0 Fabian Scharbatke (61.), 6:0 Albin Krasniqi (79.), 6:1 Maximilian Fiedler (89.)

Gelb-Rot: Niklas Ohnemus (45./TSV Friedberg)

Besondere Vorkommnisse: Louis Lustig (TSV Pöttmes) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Greim (68.).

Florian Stöckl (links) und Martin Brodowski freuen sich über den Sieg gegen den FC Rennertshofen. – Foto: Daniel Worsch

Die Gastgeber begannen furios, gerade einmal 70 Sekunden waren gespielt, als die Tormusik das erste Mal erklang. Nach einer Seitenverlagerung über mehrere Stationen wurde Simon Pickhard freigespielt, dieser ging im Strafraum im eins gegen eins bis zur Grundlinie, legte quer auf Tobias Kruber, welcher zur Führung einschob. Es dauerte allerdings nicht lange, da gelang Spielertrainer Johannes Kranner der Ausgleich per Freistoß. Torhüter Manuel Fieger spekulierte auf einen hohen Ball über die Mauer, doch Kranner zog scharf flach links aufs Torwarteck. Den verrückten Start machte Thomas Krämer perfekt. Im Gegenzug traf er zur erneuten Führung für den FCR. Wieder brachen die Rennertshofener über rechts durch, diesmal konnte Torhüter Timo Futterer die scharfe Hereingabe zunächst noch klären, doch Krämer verwertete den Abpraller. Im Anschluss verflachte das Spiel mehr und mehr. Bis zur 42. Minute tat sich wenig. Es brauchte einen Standard zum erneuten Ausgleich für den SVK. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Florian Stöckl zum Abschluss. Nach einer Chance im Anschluss an einen Standard, war es der zweite Torschuss in Halbzeit zwei, der in der 74. Minute für die Entscheidung sorgte. Nach einer Balleroberung auf Höhe der Mittellinie landete der Ball über zwei Stationen bei Marcel Girbinger, der Verteidiger lies Denise Gieß ins Leere rutschen und schob anschließend überlegt zum 2:3-Endstand ein. (fcr) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tobias Kruber (2.), 1:1 Johannes Kranner (5.), 2:1 Thomas Krämer (7.), 2:2 Florian Stöckl (42.), 2:3 Marcel Girbinger (74.)

Das Spiel gegen die Rainer Reserve begann denkbar schlecht für den BCA. Nach einem Missverständnis in der Aichacher Defensive traf Robin Böhm zum frühen 1:0 für die Gäste (6.). Die Antwort des BCA ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nachdem Maximilian Roth im TSV-Strafraum gefoult worden war, verwandelte Leon Fischer den fälligen Elfmeter zum 1:1 (13.). Kurz vor der Pause war Roth dann selbst zur Stelle, als er eine Flanke von Thomas Fuchsberger am zweiten Pfosten über die Linie drückte (43.). Nach dem Seitenwechsel war es die Rainer Reserve, die Comeback-Qualitäten zeigte. Julian Kopp traf zum 2:2 (67.). Ein Punkt war dem BCA allerdings zu wenig. In den Schlussminuten warf die Mannschaft von Trainer Markus Kurzhals noch einmal alles nach vorne – und in der siebten Minute der Nachspielzeit zappelte der Ball tatsächlich im TSV-Netz. Ein Freistoß segelte in den Strafraum der Gäste und Maximilian Schmuttermair drückte die Kugel über die Linie. „Wenn man so spät noch ein Tor schießt, ist die Erleichterung natürlich extrem“, sagte Trainer Kurzhals, der sich nun auf zwei spannende letzte Spieltage freut. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Hakan Erdogan (Oberwaldbach) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Robin Böhm (6.), 1:1 Leon Fischer (13. Foulelfmeter), 2:1 Maximilian Roth (43.), 2:2 Julian Kopp (67.), 3:2 Maximilian Schmuttermair (90.+7)

Gelb-Rot: Valentin Ricker (90./TSV Rain/Lech II)

Der SSV Alsmoos-Petersdorf (dunkle Trikots) gewann bei den Sportfreunden Friedberg deutlich. – Foto: Reinhold Rummel