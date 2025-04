Der Oberbernbacher Torhüter Baris Özkan und Rachad Bamario versuchen, den Inchenhofener Marco Bergmair am Torschuss zu hindern. – Foto: Michael Hochgemuth

Inchenhofen findet die Oberbernbacher Lücken Mit dem Derby-Sieg bleibt Leahad dem Tabellenführer auf den Fersen +++ TSV Friedberg zeigt gegen Rennertshofen Siegeswillen +++ Die Sportfreunde Friedberg gewinnen in Rain +++ Affing lässt Adelzhausen alt aussehen +++ Der BC Aichach startet erst nach Elfmeter durch +++ Burgheim rutscht in der Tabelle nach unten Verlinkte Inhalte KL Ost TSV Rain II FC Affing TSV Pöttmes BC Aichach + 10 weitere

Im Tabellenkeller der Kreisliga Ost feierte der TSV Friedberg einen wichtigen Erfolg. Schlusslicht Oberbernbach hatte beim Tabellenzweiten Inchenhofen nichts zu melden. Im Verfolgerduell ließ der FC Affing dem BC Adelzhauen keine Chance. Neuburg Der TSV Burgheim ging gegen den TSV Pöttmes zwar früh in Führung, musste diese jedoch bald wieder abgeben und rutscht folglich in der Tabelle einen Platz nach unten. Tabellenführer Joshofen ist dagegen weiter ungeschlagen.

Gegen das Tabellenschlusslicht SC Oberbernbach feierte der TSV Inchenhofen einen ungefährdeten Heimsieg. Zwar hatte Inchenhofen mehr vom Spiel, aber die Gäste standen defensiv gut. Ab und an profitierten sie von Fehlern der Hausherren, aber ohne zählbaren Erfolg. Ganz anders der Tabellenzweite, der nach der Pause einen optimalen Start erwischte. Marco Bergmair schob nach einem schönen Pass von Manuel Appel zum 1:0 ein (46.). Danach spielte laut Stammler fast nur noch Inchenhofen. Sebastian Pachaly erhöhte folgerichtig auf 2:0 (60.). Mit einer herausragenden Einzelleistung und einem satten Schuss in den linken oberen Winkel besorgte Appel das 3:0 (69.). Damit hat der TSV weiterhin nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Joshofen-Bergheim. Dennoch sei der Aufstieg nicht das oberste Ziel, so Stammler: „Wir wollten nicht absteigen und das haben wir längst geschafft. Wir machen uns keinen Druck und sind nicht verdammt, zu gewinnen.“ Die Jungs hätten einfach Spaß am Fußballspielen. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Peter Martin (Illdorf) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Marco Bergmair (46.), 2:0 Sebastian Pachaly (60.), 3:0 Manuel Appel (69.)

Eine am Ende deutliche 0:3-Heimniederlage kassierte der SV Klingsmoos gegen den BC Aichach. Lange Zeit konnte der SVK das Ergebnis offenhalten, auch wenn der BCA fast über die gesamte Spielzeit das spielbestimmende Team war. Nach vorsichtigem Beginn beider Teams hatte der BCA durch Philipp Hopfensitz die erste gute Möglichkeit (14.), er vergab aber aus kurzer Distanz. Auf der Gegenseite strich ein Flachschuss von Marcel Girbinger knapp am langen Pfosten vorbei (22.), wenig später verzog er aus guter Position bei der bis dato besten Möglichkeit für die Heimischen (34.). Nach der Pause wurde die Feldüberlegenheit der Paarstädter noch deutlicher, was aber zunächst noch ohne zählbare Folgen blieb. Nachdem Max Steierl aus 20 Metern über die Querlatte schoss (62.) fiel wenig später der Führungstreffer für die Gäste, nachdem der Schiedsrichter einen etwas schmeichelhaften Strafstoß gab und Leon Fischer sicher zum 0:1 verwandelte (67.). Beim zweiten Gegentreffer unterlief der SVK-Abwehr ein Abwehrfehler, den Leon Fischer nach einem schönen Querpass zum 0:2 abschloss (77.). Das 0:3 Endergebnis stellte der eingewechselte Fabio Schenk mit einem Treffer aus spitzem Winkel her (83.). Lokalsport NR

Schiedsrichter: Christian Rus (Augsburg) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Leon Fischer (67. Foulelfmeter), 0:2 Leon Fischer (77.), 0:3 Fabio Schenk (83.)

Erzielte den Siegtreffer für die Friedberger beim 3:2-Heimsieg gegen Rennertshofen: Elias Müller (rechts), der hier Gästespieler Dennis Giess stoppen will. – Foto: Reinhold Rummel

Mit einem hart erkämpften 3:2-Heimsieg über den FC Rennertshofen sammelte der TSV Friedberg wichtige Punkte im Abstiegskampf und zeigte dabei große Moral. Dabei verlief der Start alles andere als ideal: Bereits in der vierten Spielminute gingen die Gäste nach einem Defensivfehler der Friedberger durch Niklas Schelchshorn mit 1:0 in Führung. In einer schwierigen ersten Halbzeit war Keeper Tobias Greim der entscheidende Mann auf Friedberger Seite. Er hielt zwei Großchancen der Rennertshofener und verhinderte so einen höheren Rückstand. Kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnte sich der TSV dann: Umut Kayacik traf zum 1:1-Ausgleich. In der zweiten Halbzeit zeigte der TSV seinen Willen und seine Kampfstärke. Die Partie blieb temporeich und attraktiv, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 48. Minute war es erneut Kayacik, der seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Doch die Gäste aus Rennertshofen ließen nicht locker: Nach einem langen Ball war die Friedberger Defensive in der 70. Minute erneut unsortiert, sodass David Pickhard zum 2:2 ausgleichen konnte. Die Antwort des TSV ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später erzielte Elias Müller das 3:2 und stellte damit den Endstand her (74.). „Der Sieg war wichtig für die Moral. Uns haben zudem zwei wichtige Stammspieler gefehlt. Daher war der Sieg heute wichtig für die Mannschaft und gibt hoffentlich die nötige Kraft für die nächsten Wochen im Abstiegskampf“, sagte Abteilungsleiter Stefan Reisinger. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Niklas Schelchshorn (4.), 1:1 Umut Kayacik (41.), 2:1 Umut Kayacik (48.), 2:2 David Pickhard (70.), 3:2 Elias Müller (74.)

Lukas Biber (rechts) brachte den TSV Burgheim früh in Führung. Sein Team musste diese jedoch später wieder abgeben. – Foto: Daniel Worsch

Bei herrlichem Fußballwetter entwickelte sich von Beginn an ein flotter Schlagabtausch. Die erste große Chance gehörte den Gästen aus Pöttmes, als Fabian Scharbatke freistehend am Pfosten scheiterte. Im direkten Gegenzug schlug der TSV Burgheim eiskalt zu. Nach einer sehenswerten Vorarbeit von Marco Rechenauer musste Lukas Biber nur noch zum 1:0 einschieben (8.). Doch das frühe Tor brachte nicht die erhoffte Sicherheit. Im Gegenteil – die Gäste aus Pöttmes kamen immer besser ins Spiel und erzielten prompt den Ausgleich durch Maximilian Soth (14.). In der Folge blieb Pöttmes am Drücker. Immer wieder kamen sie zu gefährlichen Abschlüssen. Sie waren dem Führungstreffer deutlich näher. Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Pöttmes blieb am Drücker, konnte jedoch weiterhin nichts Zählbares aus seinen Chancen herausholen. Nach gut einer Stunde fand Burgheim besser ins Spiel und erarbeitete sich seinerseits Möglichkeiten. Rund zehn Minuten später hatte Pöttmes die größte Gelegenheit des Spiels: Louis Lustig kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch sein Schuss knallte krachend an die Latte und verhinderte die Führung. Als sich bereits alle auf ein Unentschieden eingestellt hatten, gelang Pöttmes doch noch der Lucky Punch. Nach Vorarbeit von Louis Lustig köpfte Maximilian Soth aus kurzer Distanz ein und sicherte seinem Team damit den späten Sieg (88.). Lokalsport NR

Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Lukas Biber (8.), 1:1 Maximilian Soth (14.), 1:2 Maximilian Soth (88.)

Einen auch in dieser Höhe verdienten 3:0 Heimerfolg fuhren die Mannen um das SpVgg Trainerduo Jonas Zeller und Robert Zisler im nächsten Derby gegen den SG Münster/Holzheim ein. Die erste halbe Stunde passierte in Sachen Torchancen nicht viel, wenngleich die SpVgg die Gäste von Beginn an in deren eigene Hälfte drängte, wobei es dieses Mal ausgerechnet ein verwandelter Elfmeter war, welcher sich als ´Dosenöffner herausstellen sollte. In der 32. Minute wurde Vincent Porombka im Sechszehner regelwidrig zu Fall gebracht und Elias Zeller verwandelte den fälligen Strafstoß zur verdienten 1:0 Führung, welche gleichbedeutend mit dem Pausenstand war, nachdem in der 40. Minute Florian Säckler plötzlich allein vor Heimtorwart Alex Schmidt auftauchte, den Ball aber links neben das Tor setzte. In der zweiten Hälfte beschränkte sich Münster nicht mehr nur noch aufs verteidigen, sondern suchte sein Heil auch in der Offensive, aber abermals war es die SpVgg, welche ihre Chancen konsequent zu nutzen wusste und nach einer überragenden Kombination auf der linken Seite über Lukas Möller und Vincent Poromka in Person von Fabian Fetsch in der 65. Minute per sattem Linksschuss das 2:0 erzielte. Genau zehn Zeigerumdrehungen später machte die Heimelf den berühmten Deckel drauf, als der eingewechselte Dominik Rehm auf Julian Sager passte, welcher souverän auf 3:0 stellte. Da der eingewechselte Tobias Bauer kurz vor Schluss nach einer überragenden Einzelleistung das 4:0 nicht vergönnt war, blieb es am Ende beim verdienten Sieg des Tabellenführers. Lokalsport NR

Schiedsrichter: Vahdet Duran (Ingolstadt) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Elias Zeller (32. Foulelfmeter), 2:0 Fabian Fetsch (65.), 3:0 Julian Sager (79.)

Die Gastgeber waren das ganze Spiel über die klar bessere Mannschaft. Bereits in der 13. Minute brachte Marco Martens den FCA nach einer Balleroberung im Mittelfeld und schnellem Umschaltspiel in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Fabio Martens auf 2:0 (19.). Nach einem Freistoß in der 34. Minute war es Maximilian Lipp, der am langen Pfosten den Fuß hinhielt und das 3:0 markierte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel blieb Affing spielbestimmend. In der 62. Minute traf Sascha Tesic zum 4:0, ehe Niklas Neumair elf Minuten später nach einem Konter den 5:0-Endstand herstellte. Die Affinger hätten das Ergebnis sogar noch höher gestalten können. „Es war ein super Spiel von uns. Wir haben tabellarisch kein spezifisches Ziel. Wir wollen in den letzten Wochen so viele Punkte wie möglich holen und die Weichen für die kommende Spielzeit stellen“, erklärte Spielertrainer Angelo Jakob. Ernüchterung dagegen bei Adelzhausens Trainer Jürgen Lichtenstern: „Das Spiel ist leider ungünstig losgegangen. Wir lagen früh in Rückstand und mussten bereits in der Anfangsphase doppelt verletzungsbedingt wechseln. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Affing.“ (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 670

Tore: 1:0 Marco Martens (13.), 2:0 Fabio Martens (19.), 3:0 Maximilian Lipp (34.), 4:0 Sascha Tesic (62.), 5:0 Niklas Neumair (73.)